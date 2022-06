Signalis, el terror de supervivencia clásico probado y verdadero con tonos de llamada tristes

Survival horror tiene muchos años sobre sus hombros ahora y va mucho más allá de Resident Evil y Alone in the Dark. Equipo de desarrollo motor rosa Quería tratar de tomar algunos cánones de este tipo y expresarlos en un estilo moderno antiguo mezclado con anime, lo que despertó tanto nuestra curiosidad que Prueba Signalis Solo para descubrir qué hay detrás de algunas fotos geniales. Más precisamente, nos hemos dedicado a su demostración, que está disponible gratuitamente en vapor.