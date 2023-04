Racing Swedes: el Saab turbo que dejó huella

El primer automóvil de la compañía sueca con motor turboalimentado siguió siendo famoso como el V.I.T. 1977, el primer modelo de serie equipado con este sistema de sobrealimentación (el BMW 2002 Turbo y el Porsche 911 Turbo, nacidos unos años antes, eran en realidad coches destinados a una producción muy limitada). Sin embargo, quizás no todo el mundo sepa que la decisión de acelerar el motor 2.0 de cuatro cilindros y aspiración natural Saab 99 Este no fue el primero que se planteó: en un principio, de hecho, para exprimir más potencia al motor en Trollhättan, se pensó en doblar su cilindrada y cilindrada, para obtener un 4.0 V8. Algo muy similar se hizo con modelo de monstruo Basado en un Saab 93 y la idea de aparecer fue sin duda brillante, pero al final prevaleció la lógica: Scania, el fabricante de vehículos industriales controlado por el Griffin rojo en ese momento, se adelantó a los turbocompresores y por lo tanto fue muy simple, por los diseñadores, para aplicar estas tecnologías en el motor del automóvil. Gracias a su kit turbo muy compacto, el saab 99 turbofuerte 145 caballos de fuerza, no culpó a las “brechas” en la entrega de potencia, asegurando un impulso sólido desde bajas revoluciones. Las cualidades que en 1979 permitieron a Stig Blomqvist ganar el Rally de Suecia son válidas para el Campeonato del Mundo: ningún coche turboalimentado antes había logrado una hazaña similar.