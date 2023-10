Facturas de electricidad: no hay extensión al mercado protegido

Facturas de electricidad: No se amplía el mercado protegido. El ministro de Medio Ambiente, Gilberto Bechetto Frattin, explica cómo se realizará la transición hacia el libre mercado.

Facturas de electricidad: ¿“no estás en riesgo”? En 2024 tienes que elegir…

Dentro de unos meses, todos (o casi todos) los italianos tendrán que elegir cualquiera de ellos. El perfil más adecuado. Sin ser más una autoridad pública arera Determinar el precio periódicamente. Y No habrá prórroga en 2024Esto es contrario a lo que esperaban algunos periódicos importantes. “Hay diálogo con la Unión Europea, pero no es una ampliación del plazo 10 de enero de 2024“El ministro explicó. “Se están definiendo los métodos de implementación técnica.“Explicando el mercado energético protegido”, añadió.Se trata de millones de usuarios locales que se dividen a grandes rasgos en dos grupos: Débil y no débil. Estos últimos son aquellos con quienes uno puede hacerlo. Apaga la luz si no pagan.“Pero hay cuestiones prácticas que gestionar, como los cambios en los códigos de servicios públicos.

Están en juego 4,5 millones de usuarios italianos: Eléctrico Te daré la información para elegir.

Pero está claro que incluso si estas familias no enfrentan dificultades económicas especiales, esto es necesario Enséñales correctamente De la elección que tienen ante sí: “La valoración que hago y lo que le propongo al gobierno es decir: mueve a los dioses No exhibiciónelen 4,5-5 millones de usuariosLleva tiempo, porque tenemos que informar a todas las familias.El Ministro destacó que:También hay todo un escenario para ver. Bancos. hay todos Campaña de información Lo que lleva unos meses. Pero esto no significa ampliar la fecha.En la práctica, como predijo el Ministro, los “no vulnerables” lo conseguirán 6-7 meses para la selección Mejor operador. Entonces el turno final puede ser arriesgado Desde septiembre, Sabiendo que los siete meses finalizarán a mediados de julio. Eléctrico Sin embargo, proporcionará toda la información útil para guiar a quienes tienen que pasarse al libre mercado a tomar la decisión correcta.

