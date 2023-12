Telecom Italia TIM, el aumento supera el 4%

Equipo de Telecom Italia Se confirma en los máximos de hoy. La dirección se dará a conocer a las 16.20 horas. Obtuvo 4,06% A un precio de 0,2797 euros, tras oscilar entre un mínimo de 0,2695 euros y un máximo de 0,28 euros.

La compañía telefónica anunció que había recibido una notificación de un retiro regular por parte de Vivendi, en el que se cuestionaba la legalidad de la decisión del directorio tomada por la compañía el 5 de noviembre de 2023, que aprobó la venta de la llamada NetCo. Telecom Italia TIM explicó que Vivendi no presentó ninguna solicitud cautelar, ni solicitó urgentemente impedir la implementación de la decisión y las acciones negociadoras resultantes. La telefónica confirmó que las actividades estipuladas en los acuerdos celebrados con KKR y encaminadas a cerrar la operación continuarán, como se esperaba, sin demoras ni interrupciones.