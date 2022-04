Euroliga Partido 1: Milan se derrumba en casa, gana Efes

Milán Efes 48-64

Mala carrera, mala derrota. Olympia sin ataque (32% de 2, 28% de 3 y 50% para jugadores libres) y vacío en la sala de control. Mal Rodríguez, Delaney tan mal que acabó devorando vivo a Larkin, entre hazañas e influencias, bordó tiros ganadores. Con su “mellizo” Micic, el dioscuro del Bósforo encesta cuando hace falta y le hacen daño al Milan, que se mete al partido a trompicones en busca de un salvador para la patria. Bentel intenta en el primer tiempo tres veces engañar al Foro, luego Eves arranca con parcial de facturación 15-2 en los cuartos centrales dejando a los jonrones sin puntos para el 7′. Hierros solo en tiros cortos y largos. Delaney lo entiende todo mal, Rodríguez no se inmuta, Shields va y viene como Millie. Sub 36-48 Messina está probando la carta de la desesperación al presentar con frialdad a Daniels, el espectador hasta ese momento. El ex Laker lo trae de vuelta con 5 puntos pero ahí termina. Con Larkin superando masivamente a Delaney y dejando al entrenador Ataman con la victoria, quería regresar a Estambul para jugar los partidos de la Final Four en Belgrado. Mientras tanto, hay jueves Juego 2, Milán ya está de vuelta a la pared. Solo tiene que ganar para seguir con vida.