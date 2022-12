“Es un dios, sabe hacer de todo, su visión te impactó”

La noticia del fallecimiento del único gran jugador de la historia que ganó tres mundiales con Brasil (Suecia ’58, Chile ’62 y México ’70) nos deja boquiabiertos. Sandro Mazzola, el abanderado del Inter que cumplió 80 años el pasado mes de noviembre. “Lo siento mucho, estoy triste y lo siento”, dijo por teléfono, tras confirmar que se despedía. Pelé. “Sí, ahora estoy viendo la televisión y están diciendo eso”. A partir de ese momento podrás navegar por el álbum de recuerdos.

Te enfrentaste a Pelé en la final del Mundial de México 70 cuando Brasil ganó 4-1. “Sí lo es. Pero antes lo había desafiado en un partido amistoso en Milán el 12 de mayo de 1963. Ese fue el día que debuté en azul”.

¿Qué recuerdas de ese día?

“Todos estábamos asombrados por esta vista extraordinaria, que era Pelé. Recuerdo que todos lo miramos asombrados. Nos despedimos del público de San Siro, pero no tomamos asiento en la cancha porque queríamos verlo todo”. toque de balón, todos podríamos decir que era un dios.

¿Tienes alguna historia que contarnos?

“Pele estaba bien preparado porque cuando fui a despedirme me dijo que sabía lo fuerte que era mi padre Valentino”.

Pelé es técnicamente único.

“Claro que podía hacer de todo. Siempre fue bueno para cabecear, driblar, disparar, controlar el balón. Pelé sabía qué hacer antes de recibir el balón. Se anticipó a todos en su forma de pensar. Increíble, nunca había visto a nadie como él”.

¿Es realmente tan grande para ti?

“Absolutamente. Por su propia división. Pelé es el mejor que he visto”.

Unos años después, se hizo famosa su rivalidad con Diego Armando Maradona. Pibe de Oro fue considerado su sucesor.

“Sin hacer comparaciones, puedo decir que en general los demás eran buenos. Pelé, en cambio, siempre ha sido Pelé.

Allá en México 70 yendo a la final, O Rey le marcó a Italia.

“Es muy poco lo que se puede hacer contra él. Nos preparamos bien para ese partido, pero cuando retas a Pelé al final, no puedes hacer nada. Lo marcaron como dos. Porque cuando uno saltaba, el segundo también saltaba sobre él. ¿Sabes cómo sucedió eso?

“A Pelé también se le escapa el segundo”.

Italia se rindió a Pelé.

“La final siempre es una gran sorpresa. Cuando pierdes la Copa del Mundo no puede ser diferente. Pero Pelé, de verdad, no podías detenerlo”.

No hay nadie como él.

“de nada”.