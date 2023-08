Copa del Mundo FIBA ​​2023: Buscando a México

BIOGRAFÍA: Después de una ausencia de 40 años del escenario mundial, el dominante Gustavo Ioanni lo ha vuelto a poner en primer plano, quien ganó el torneo de EE. UU. en 2013 y se clasificó para el Mundial de 2014. , a pesar de resultados ilusionantes (EE.UU., Puerto Rico y Brasil) y sensacionales derrapes como una derrota en casa ante Colombia o un humillante 56-102 ante la verde y oro, tiene pase a la sexta participación en el campeonato.

ojos arriba: Con la relativa implicación de Toscano-Anderson en la salida y destino de la selección del ex tótem del Real Madrid, los jugadores de la jornada española son maestros: Pablo Stoll Y paco cruz, especialmente el francotirador que jugó la temporada pasada en Manisa podría ser el contraste decisivo entre los extremos. Debajo de la canasta, recuperación daniel amigo Centímetros a favor del atletismo y kilos en contra fabián james y mayor Gabriel Girón

Calendario: Insertado en el Grupo D de Manila: 25/08 vs Montenegro – 27/08 vs Lituania – 29/08 vs Egipto

Listas (actualizado el 17/08) Moises Andreazzi, Victor Alvarez, Daniel Amigo, Irwin Avalos, Gail Bonilla, Jorge Camacho, Juan Camargo, Paco Cruz, Jose Estrada, Gabriel Girón Jr., Israel Gutierrez, Jorge Gutierrez, Hector Hernandez, Joshua Iberland, Josepian Mamesra Mendez, Ivantano , Raúl Olalte, Alejandro Reyna, Juan Reyna, Esteban Rocho, Paul Stoll, Víctor Valdés