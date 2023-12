Enzo Iacchetti, terminó en el hospital y en la ambulancia: esto es lo que pasó

Enzo Iacchetti, entre hospitales y ambulancias. Nadie esperaba algo así: aquí están todos los detalles

Nacido Vincenzo Iacchetti, es uno de los comediantes y artistas de cabaret que hicieron la historia de la televisión italiana. Durante años fue el rostro del informativo satírico de Antonio Ricci. Abstracción de noticiasGracias a lo cual pudo brindar diversión y entretenimiento a los espectadores.

Nacido en 1952, Enzo comenzó oficialmente su carrera a la edad de 27 años cuando se dio cuenta de que tenía su vocación. comedia Es la carta de triunfo para el éxito. Entonces te vuelves parte de club derbi Milán donde tuvo la oportunidad de compararse con otros artistas de cabaret italianos, como Francesco Salvi.

En poco tiempo llegó a la pantalla de televisión, ya sea en Rai o Mediaset. El verdadero salto de calidad se produjo en 1994 cuando fue elegido presentador de Abstracción de noticias emparejado Ezio Grigio. La complicidad entre ambos fue inmediata, hasta el punto de dar vida a una asociación que aún hoy no tiene rival.

Además de su carrera como presentador y artista de cabaret italiano, no todos conocen su pasado. cantante Por Enzo Iacchetti. En 2009, el comediante debutó con el disco “Pido disculpas al Sr. Jaber.“, un grupo de cubrir Por el cantautor Milano Giorgio Jaber.

Enzo Iacchetti, La terrible enfermedad: “Pensé que me moría”

Enzo Iacchetti es un artista de 360 ​​grados que aún hoy es capaz de entretener a los espectadores con su comedia. A pesar de su sentido del humor y sarcasmo, Enzo atravesó un período complicado debido a A enfermedad Por qué Tenía miedo de no poder hacerlo..

En 2020, ex presentador de Abstracción de noticias enfermarse COVID-19 En una entrevista con Corriere della Sera“Tuve coronavirus casi de inmediato, por primera vez en mi vida”, dice Pensé que me estaba muriendo. Me sentí fatal y no dormí en toda la noche. Afortunadamente ya había recibido tres vacunas. Ahora estoy entre las “personas vulnerables”, tenía casi 69 años en ese momento y si no me hubieran vacunado probablemente me habría infectado Terminó en cuidados intensivos».

Enzo Iacchetti, entre hospitales y ambulancias

En un período oscuro que azotó y paralizó a toda Italia, Enzo Iacchetti decidió convertir ese momento de dolor público en una oportunidad para ayudar a los demás. En 2020, el comediante decidió participar y recolectando dinero Por su libro titulado “no es un libro“.Obtuvo una buena ganancia con la venta. 95 mil euros Y úselo para un propósito útil.

Enzo, un hombre de gran corazón, decidió donar lo recaudadocomprar una ambulancia aHospital de Bérgamo. La elección no es aleatoria, y Iacchetti explica: “No quisiera que nadie lo olvidara”. Imagen de ataúdes transportados en vehículos militares.. Porque me molestan los antivacunas, especialmente aquellos que dicen que todo es un montaje. Bérgamo fue una de las ciudades más afectadas por la epidemia en el mundo. ¿Sabías que muchos de mis amigos se fueron en una semana? Me considero un sobreviviente».