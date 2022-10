EN VIVO MN – Hacia Chelsea Milán: Dest y Krunic a la derecha, capitán del Benaser. Los Rossoneri han llegado a Stamford Bridge

MilanNews.it

Plantilla del AC Milan (4-2-3-1): Tatarusano. Dest, Kalolo, Tomori, Palo Tori; Bennacer (C), Tonalí; Krunich, de Kitilari, Liao; Jerrod. Entrenador: Stefano Pioli.

19.18 Próximamente comenzará el desfile de la Curva Sud Milano hacia Stamford Bridge, donde a las 21:00 horas el Milan se enfrentará al Chelsea en la tercera jornada del Grupo E de la Champions League. Como es habitual, la parte más caliente de la afición rossoneri canta varios gritos de apoyo al equipo de Pioli de cara al partido contra los Blues.

19.17 El Milan llegó hace unos instantes a Stamford Bridge. Los jugadores rossoneri ya están en el Chelsea Stadium donde jugarán el Blues a las 21:00 horas. Como se puede ver en las imágenes de Sky, los entrenadores de Milán Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis también están presentes al margen, así como el miembro de la junta Giorgio Forlani.

19.00 Tienes dos horas hasta que comience el partido. Próximamente habrá la procesión habitual de Curva Sud Milano que se reunirá en Earl’s Court y después todos ascenderán juntos a Stamford Bridge.

17.58 – Como predijo ayer MilanNews.it (Aquí está la expectativa), Jerry Cardinale ha llegado a Londres y asistirá esta noche en Stamford Bridge para el Chelsea-Milán. También asistieron Paolo Scaroni, presidente del Milán, y Gordon Singer.

17.05 – El defensa del AC Milan Fikayo Tomori, se expresó a AC Milan TV en la víspera del Chelsea-Milan en su regreso a Stamford Bridge: “Ya vine como contendiente a Stamford Bridge con el Derby County y sé lo que eso significa, pero “Lo estoy haciendo en la Liga de Campeones y el Milán será. Diferente. Estoy listo para este partido y no puedo esperar hasta antes del sorteo, sentí que elegiríamos al Chelsea… Sería genial ver caras que conozco y volver a un lugar donde Londres es hermoso… Será un gran partido y el objetivo es volver a Milán con los tres puntos”.

16.30 – Alessandro Alquiato, que habló con “Totti Met” en Radio 24, desveló estos antecedentes sobre el Milán y la inspección del estadio ayer en Stamford Bridge: “Cuando llegó el Milán para pasear por Stamford Bridge, Pioli pidió dar un discurso a Giroud: el francés dijo. Estaba orgulloso de jugar este juego y que era hora de ganar en Europa también. Luego hubo aplausos, y algunos discursos no fueron hechos por casualidad”.

15.40 – Estos son los Rossoneri no disponibles:

Ibrahimović (lesión, no catalogada por la UEFA)

Minyan (lesión, eliminado de la lista de la UEFA)

Calabria (lesión)

Theo Hernández (Lesión)

Florenzi (lesión)

Bakayoko (no incluido en la lista de la UEFA)

Adly (no incluido en la lista de la UEFA)

Vranckx (no incluido en la lista de la UEFA)

Thiaw (no incluido en la lista de la UEFA)

Mesías (lesión)

Saelemaekers (lesión)

Kjaer (lesión)

15.20 – Aquí está la lista de jugadores disponibles, incluidos en la plantilla de la UEFA, para Stefano Pioli para el partido de esta noche contra el Chelsea:

Porteros: Tatarusano, Mirante, Gangdal

Defensas: Kalolo, Tomori, Dest, Palo Toure, Gabia, Kubis

Centrocampistas: Tonali, Benaser, Bubiga, Krunic, Gala

Delanteros: Giroud, de Kitleri, Liao, Brahim Díaz, Rebek, Origi

15.02 – La noche del miércoles entre Chelsea y Milan será un partido especial para muchos jugadores, encabezados por Fikayo Tomori, quien se formó en Stamford Bridge y con los Blues como jugador y como hombre. Con la camiseta azul londinense, Tomori llevó a cabo toda la operación cantera y jugó en el primer equipo 27 partidos en total donde también encontró dos goles y una asistencia. Desde que se incorporó a los rossoneri, en enero de 2021, el centrocampista inglés ha disputado 72 partidos con el equipo rossoneri, anotando dos goles ante Juventus y Liverpool, y conquistando el 19º Scudetto como campeón.

14.45 – Tal como lo documentó nuestro corresponsal en Londres, Stefano Pioli se detuvo con la multitud presente para tomar fotografías fuera del Royal Garden Hotel, donde se hospeda el Milán en anticipación al partido de esta noche.

14.22 – Danny McKelle será el árbitro del Chelsea – AC Milan, partido válido por la tercera jornada del Grupo E de la Champions League previsto para hoy en Stamford Bridge. El silbante holandés dirigirá a los rossoneri por segunda vez en su carrera: el único precedente se remonta a la temporada pasada, cuando Makelele arbitró el partido en San Siro entre Milan y Liverpool, que terminó 1-2.

14.04 – No solo en el campo, el Chelsea y el AC Milan siempre han estado entrelazados en el mercado. Los últimos de ellos son Bakayoko, Jiro y Tomori. Mientras que la primera firma de los rossoneri del blues fue Greavers, en 1961. En 2002 llegó Dalla Bona, pero la experiencia no fue positiva. A partir de ese momento, el hub Londres-Milán se calienta más: Crespo (2004), Shevchenko (2008), Essien (enero 2014), Torres (verano 2014), Van Ginkel (verano 2014), Pasalic (2016) y Bakayoko ( 2018)

13.46 – Dentro de una semana, el Milan se enfrentará dos veces al Chelsea, en los partidos válidos para la tercera y cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League. Mañana a las 21:00 hora italiana saldrán al campo en Stamford Bridge, el martes 11, de nuevo a las 21:00 el teatro será el San Siro. Estos son los partidos 44 y 45 de los rossoneri contra un equipo inglés. El balance, hasta el momento, habla de 12 victorias, 13 empates y 18 derrotas: un resultado que hay que mejorar.

13.28 – Según ha podido saber la redacción de MilanNews.it, con las ausencias simultáneas de Davide Calabria, Theo Hernández y Simon Kjaer, Ismail Bennacer será el capitán del partido de mañana ante el Chelsea en Stamford Bridge.

13.14 – El partido Chelsea-AC Milan, válido para la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League y previsto para el miércoles 5 de octubre a las 21:00 horas en Stamford Bridge, será retransmitido en directo por Amazon Prime Video con comentarios de Sandro Piccinini y comentarios técnicos de Massimo Ambrosini. También será posible seguir el partido en texto en vivo en MilanNews.it.

