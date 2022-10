Como Napoli y Spalletti, lograron recuperar la afición

Pérdida de conocimiento durante la sesión. transferencia de mercado Puede haber. Perder a tres con los otros miembros clave del equipo es doloroso. Ejecute una campaña de compra de este tipo y luego tome el control de ella. Italia y en Europa es solo de ssc Nápoles Quien, tras otra victoria, europea y escandalosa, por fin puede decir que ha pasado recuperar todo por ti mismo Gente; Además de hacer creer de nuevo a los escépticos que pensaban que estaban muertos blues Al principio de la temporada.

Entre los que hablaron de séptimo lugar quien llamó serie B.Señor Luciano Spalletti Enseñaba fútbol a los recién llegados a él. Dimaru Y el Castillo De sangro. Entonces protegerse hombres De los críticos, trabajó para matar de hambre a un grupo joven y decidido de victorias, que inmediatamente apareció astuto y ansioso por impresionar el nombre. Nápoles en parte alto del arreglo

Foto: Getty – Ajax Nápoles

Así que no es casualidad que a los jugadores les guste. KimY el Kvaratskelia Y el raspaduri Lograron reemplazar las banderas azules como CoulibalíY el olvidar Y el Mertens o eso Simeone No tener muy poco peso Osimeno. Crecimiento continuo de lobotka Y el Rahmanila confianza que has ganado Merrittentrada arrogante y presuntuosa Anguisa El marcador y las ganas de influir en los que entran en el juego están en marcha. Todos estos son factores resultantes de un camino psicológico y técnico que conduce. Spalletti ¿Y qué se puede hacer mejor como Recopilación Unido del equipo

Por lo tanto, la 4-1 contra el Liverpool, el 1-6 Contra el Ajax nacieron el nuevo Estimado En la ciudad y conseguirlo victorias Como un gran equipo como en Roma, Milán Y en casa contra ella especias. Las victorias dan moral y conciencia al equipo para ser más fuerte que en años anteriores. Nápoles Encontró la sonrisa y la cima contra viento y marea. Y quien sabe si esa no es la verdadera fuerza de nadie Equipo y Entrenador Cada día más seguro de sí mismo.

Mario Rikia