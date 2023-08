En veladas literarias Griffey y su caso editorial “Ferovi del México” son un éxito

Reunión especial en Travo el jueves 17 de agosto Guirnaldas literarias de Gianna Angisola, que vio al autor como invitado Gian Marco Griffi Conversación con Giovanni Battista Menzani. En el centro de la noche, bajo la torre del palacio, se encuentra el caso editorial de 2022 frente a una gran audiencia. “Ferrocarril de México”La novela fue preseleccionada entre 12 finalistas. Premio Bruja 2023. El encuentro está organizado por el municipio de Travo y la sección Anbi de Travo con el apoyo de la Fundación Piacenza y Vigevano. Encuentro a las 21.15 en la plaza bajo la torre del Castillo de Angisola y entrada libre.

La novela de Griffey From the Ashes fue un éxito duradero a través del boca a boca de los lectores y el entusiasmo de los libreros, y esto fue confirmado por las críticas. Publicado por una pequeña editorial, ha ganado varios premios y galardones, entre ellos el Libro Fahrenheit del Año, el Premio Literario MasterCard y el Premio Literario Mario La Cava 2023. No es fácil categorizar la novela de Griffey, que mezcla distintos niveles narrativos. y más de 800 páginas de temas muy diversos, desde la guerra al amor, pasando por la religión y la muerte.

Las historias narradas en la novela comienzan cuando a Cesaro Magetti, un joven soldado de la Guardia Ferroviaria de Asti, se le asigna una semana para dibujar un mapa del ferrocarril mexicano. Era febrero de 1944 y la orden venía de Adolf Hitler, quien decía que el mapa conducía a un arma secreta para ganar la guerra. El viaje de Chesko comienza cuando le duele un diente que no le da descanso y busca un tomo imposible. Historia Poética y Pictoresca de los Ferrocarrils en México Parece tener información esencial para completar su tarea asignada. Griffey sigue a su protagonista a una biblioteca, a un cementerio, a un club nocturno, a un campo de golf, donde conoce a una larga lista de personajes extraños e inverosímiles.