En las elecciones de 2024 para tres mil millones de personas. Nadie sabe si terminarán las guerras y cuándo.

En el calendario 2024, Cada día es guerra roja.Porque nadie es capaz de escribir ahora las fechas para la paz en Oriente Medio y Ucrania, y nadie sabe siquiera si llegará: la esperanza es inútil si no hay pasos positivos que conduzcan a un alto el fuego y a negociaciones; Por el momento no se ve a nadie.

La incapacidad –o división– de los principales órganos de gobernanza global, que se confirmará en 2023, será crucial. es dificil de superar En 2024: la reforma de la ONU es impensable a corto plazo; El G7 y el G20 adolecen de fallas inherentes en representación y eficiencia que no pueden remediarse. ¿Faltan todavía los apenas mencionados proyectos para un nuevo orden internacional alternativo? – Homogeneidad y función. Pero Italia, como presidencia rotatoria del G7, tendrá un estatus especial. responsable.

Sin embargo, las fechas electorales más importantes ya están fijadas: el 17 de marzo, elección presidencial en Rusia, sin pena que gane. Vladímir Ponlo adentro; Entre abril y mayo, la política en India, la democracia más grande del mundo; Del 5 al 9 de junio, elecciones europeos Para la renovación del Parlamento Europeo, que servirá de preludio a la renovación de los jefes de las instituciones europeas en otoño; El 5 de noviembre se celebrarán las elecciones presidenciales y políticas en Estados Unidos.

Pero la lista de votos es mucho más larga: por nombrar algunos, Gran BretañaSin embargo, a discreción del gobierno, la votación podría posponerse hasta enero de 2025; En la Unión Europea, Portugal, Bélgica y, en otoño, Austria; México, donde dos mujeres competirán el 2 de junio por la sucesión Andrés Manuel López Obrador; Luego, nuevamente Taiwán el 13 de enero, Irán en marzo y Bielorrusia.

En general, casi tres mil millones de personas en casi 50 países. En Italia votaremos, al igual que en las elecciones europeas, en las elecciones regionales y administrativas: unos 3.700 municipios se verán afectados.

Rusia Una elección formalidadLa reelección de Putin, que se presenta a un quinto mandato -que tal vez no sea el último: tiene 71 años y no existen límites constitucionales a su poder- parece un hecho. El líder ruso, que tras la invasión de Ucrania parecía haberse convertido en un paria, poco a poco fue encontrando margen de maniobra, con… PorcelanaConmigo BRICOS Que, en 2024, deberá confirmar y definir sus expansiones, la más reciente con misiones en la Península Arábiga.

Estalló el conflicto entre Israel Y agitación Luego transformó a Ucrania, a los ojos de los medios y de la opinión pública, en el papel de “otra guerra” y puso de relieve la fatiga de la ayuda occidental en Kiev, donde se celebraron las elecciones presidenciales, que debían celebrarse en marzo en paralelo a las elecciones presidenciales. , se llevaron a cabo. rusos, ha sido pospuesto En fecha por determinar. En 2024 se podría dejar de lado el objetivo de reocupar los territorios ocupados: la alternativa es intentar mejorar las posiciones a la luz de las negociaciones, principalmente en el contexto de un conflicto de desgaste. Fijado.

India Votar en la India es un caso de prueba para Narendra Métodosestá entre los líderes más activos en la búsqueda de un nuevo orden mundial, en una sociedad improvisada y llena de contradicciones: con él están Putin y el presidente chino. Xi JinpingLos presidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Cyril Ramaphosa de Sudáfrica, pero también figuras más oscuras como el Príncipe Heredero saudita. Mohamed bin Salmán Y el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, quien acaba de someterse a una auditoría electoral no tan importante.

El segundo mandato otorgado por el pueblo indio al Primer Ministro y su Partido Bharatiya Janata (BJP) finalizará en el nuevo año. Se trata de determinar si Modi, en el cargo desde 2014, liderará el país, que entretanto ha cambiado. El más poblado del mundo.Durante los próximos cinco años, hasta 2029.

La Unión Europea Las elecciones europeas, ya en su décima edición, determinarán si el proyecto de integración sigue interesando a los ciudadanos de los 27 Estados miembros de la Unión -la medida será participar en la votación- y, sobre todo, si existe voluntad de avanzar adelante juntos. Yesod En la tentación de volver al egoísmo nacional.

Las crisis del Noveno Consejo Legislativo Europeo, la pandemia, la invasión de Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamás han demostrado que la UE no puede hacer eso. Es eficaz cuando une fuerzas para responder.Como lo hizo al lanzar el programa Próxima Generación de la UE para que la economía vuelva a moverse después de Covid, es servil y colectivista cuando no tiene la cohesión o la fuerza para ser escuchado.

En el frente ucraniano, está en gran medida unificado, pero se inclina hacia posiciones atlánticas, es decir, estadounidenses: No tiene autonomíaTambién porque no tiene suficiente poder militar. Está fragmentado en Medio Oriente; Israel sólo reconoce su papel en el pago del precio Reconstrucción Infraestructura que reclama el derecho a destruir.

Estados Unidos de América Campaña electoral para Estados Unidos 2024 Esto caracterizará todo el año y afectará a la actividad diplomática internacional, e incluso podría paralizarla: de hecho, ¿quién debería centrarse en cambiar de inquilino en la Casa Blanca, como Rusia o Israel, por diversas razones? Tenderás a convertirte en melaina.Al menos hasta que votes.

Actualmente, todo indica que los candidatos de los dos grandes partidos serán tan Joe Bidendemocracia y Donald tarjeta de triunfo, Republicano. Pero las incógnitas políticas y judiciales que pesan sobre la campaña son enormes: Biden tiene índices de aprobación muy bajos y está perjudicado por la edad: está a punto de cumplir 82 años el día de las elecciones; Trump, que no es mucho más joven -tendrá 78 años y medio-, tendrá que afrontar esto juicios federalesTanto a nivel estatal como local (se espera un fallo preliminar el 11 de enero) y su controvertida elegibilidad deben ser examinados por la Corte Suprema de Estados Unidos.

Pero los demócratas no tienen preparada una fórmula alternativa. Sin embargo, durante las primarias, los republicanos pueden fortalecer su posición. nikki haley, ex gobernadora de Carolina del Sur y ex representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, es moderada y dispuesta: su elección en noviembre confirmaría la norma de que las mujeres llegan al poder en Occidente, especialmente si son de derecha. Pero aún no hemos llegado a esa etapa.

Estas son las fechas para recordar en 2024:

enero 1 – Unión Europea, inicio de la presidencia belga de turno del Consejo de Ministros.

15 de enero La temporada de elecciones primarias en Estados Unidos (hasta junio) comienza con la celebración de caucus republicanos en el estado de Iowa.

01 de febrero – Unión Europea, Consejo Europeo extraordinario sobre el presupuesto plurianual.

10 de marzo – Portugal, elecciones políticas.

Marzo 17 – Rusia, elecciones presidenciales.

21/22 de marzo – Unión Europea, Consejo Europeo.

abril y mayo – India, elecciones generales.

2 de junio – México, elecciones presidenciales.

6-9 de junio – La Unión Europea y las elecciones europeas.

9 de junio – Bélgica, elecciones políticas.

13-15 de junio – La cumbre del G7 bajo presidencia italiana de turno, en Apulia, en el valle de Itria, en Fasano, cerca de Borgo Egnazia.

17/18 de junio – La Unión Europea, el Consejo Europeo informal tras las elecciones europeas.

27/28 de junio – La Unión Europea y el Consejo Europeo designarán al Presidente de la Comisión Europea.

1 de julio – Unión Europea, inicio de la presidencia rotatoria húngara del Consejo de Ministros.

15-18 de julio – Unión Europea, primera sesión plenaria del recién elegido Parlamento Europeo y votación sobre la toma de posesión del Presidente de la Comisión Europea; Estados Unidos, Convención Nacional Republicana en Milwaukee, Wisconsin.

19-22 de agosto – Estados Unidos, Convención Nacional Demócrata en Chicago, Illinois.

24/25 de octubre – La Unión Europea y el Consejo Europeo elegirán al Presidente del Consejo Europeo, que entrará en vigor el 1 de diciembre.

5 de noviembre – Elecciones presidenciales en Estados Unidos de América y renovación de la Cámara de Representantes y de un tercio del Senado.

18/19 de noviembre – Cumbre del G20 presidida por Brasil.

Noviembre – Cumbre APEC bajo la presidencia rotatoria del Perú.