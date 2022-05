No a los intercambios entre Azov y los oligarcas. Zelensky agradece a Draghi

El canje de prisioneros y la reanudación de las negociaciones. Y si a partir de la conclusión de la historia de la planta siderúrgica Asovstal el curso de las negociaciones entre Ucrania Y Rusia? ¿Será una de las páginas más sangrientas y dramáticas de este conflicto que precede a la reanudación del diálogo? Algunas señales de ayer parecen decir lo contrario. Los rusos, sin mucha imaginación, se apresuraron a hacer propaganda, publicando fotos. soldados azovTras rendirse, desfilaron semidesnudos para mostrarse mutuamente los tatuajes con símbolos nazis.

Denis Pushlin, el líder de los separatistas prorrusos de Donetsk, amenazó: “El juicio de los combatientes ucranianos de Azovstal ante un tribunal ruso será inevitable porque los ciudadanos lo exigen”. Llamó a la Duma, el parlamento de la Federación, a considerarlos terroristas, y los líderes de Azov también fueron llevados a la ciudad bajo control ruso. Así, se hizo añicos la hipótesis de un intercambio de prisioneros, que fue la base del acuerdo sobre la rendición de los últimos combatientes de Mariupol. Incluso Zelensky, preocupado, dijo: “Las negociaciones se reanudarán solo si los rusos salvan la vida de los defensores de Mariupol. Sin un intercambio de prisioneros, no habrá negociaciones”.

Viento

Sin embargo, con el paso de las horas, luego de que se diera a conocer la respectiva publicidad, el viento cambió. Moscú, por ejemplo, comenzó a hablar de negociaciones sobre el destino de Azov. “Existe la posibilidad de un intercambio con Viktor Medvedchuk”, dijo en una conferencia de prensa en Donetsk el negociador ruso que encabeza el comité de asuntos exteriores de la Duma, Leonid Slutsky. Este es el oligarca ucraniano prorruso que fue arrestado por la inteligencia ucraniana hace un mes. Luego, el propio Slutsky trató de reducir la velocidad en Telegram, afirmando que era “una cita sacada de contexto”. “En todo caso, esto lo decidirán en los foros correspondientes quienes tengan las competencias”, agregó.

Preparación

Según los datos de los rusos, que probablemente sean de mayor tamaño para aumentar los riesgos pero también para justificar su imposibilidad de entrar en las acerías durante 86 días, más de 2.400 soldados fueron capturados en Mariupol. ¿Bajo qué condiciones se puede realizar el intercambio? ¿Incluirá también a los comandantes de Azov, empezando por el comandante Denis Prokopenko? Hasta el momento no hay términos específicos, pero está claro que en estos casos uno no merece un solo término. Medvedchuk, amigo de los oligarcas de Putin, no es igual a un solo soldado de Mariupol. Y para Prokopenko, los rusos no estarán satisfechos con un solo soldado. Por la noche, Zelensky también utilizó frases que revelan margen de maniobra: “Son posibles las negociaciones con Rusia, en las que se respetó el conjunto de condiciones y se preservó la vida de los defensores de Mariupol”.

El marco del acuerdo de alto el fuego, que apareció antes de la disolución de los comerciantes, también prevé un sistema de garantías para los estados que protegen la seguridad de Ucrania. Pero Zelensky aclaró al respecto: “Estamos considerando establecer un círculo de garantes de nuestra seguridad entre países socios de confianza. Estamos desarrollando este proyecto (acuerdo de paz) con ellos. Algo que nos gusta, algo que no nos gusta. Los ucranianos queremos mucho, como europeos son muy escépticos. En el medio encontraremos la respuesta. Queremos un acuerdo internacional aprobado por los parlamentos de los países garantes. Pero sin Rusia. Boca ha cambiado algunas cosas. El tiempo cambia las cosas.

Zelensky insistió en la necesidad de un rápido reconocimiento de Ucrania como país candidato a ingresar en la Unión Europea. En resumen: la orden de cese de hostilidades que Kyiv envió el viernes pasado a los últimos soldados que quedaban en Azovstal dio lugar a la implementación de un acuerdo alcanzado gracias a la mediación de otros países, según el cual los rusos se comprometían a garantizar la seguridad de la soldados rendidos. y llevar a cabo un intercambio de prisioneros, devolviendo las Islas Azov a Ucrania (o entregándolas a un tercer país). Si se completa este viaje espinoso y lleno de baches, las negociaciones pueden reanudarse. Sin embargo, sería difícil suponer que Putin, habiendo tomado Mariupol, podría aceptar separarse de Donbass. “Pero 700.000 soldados están defendiendo Ucrania”, recuerda Zelensky, una forma de decir que incluso los rusos deberían encontrar una salida. El diario online mendocino concedió una entrevista a Rosyan Leviev, fundadora del grupo de periodistas de investigación Cit en Rusia.

“Es probable que ahora se celebren los juicios de demostración de los prisioneros de Azov y los infantes de marina ucranianos que estaban en Azovstal”, explica Leviev, “pero “en aproximadamente un mes y medio o dos meses, la parte ucraniana lanzará un anti-prejuicio a gran escala”. Leviev argumenta que los rusos tienen una proporción cada vez mayor de negarse a ir a luchar a Ucrania. Si este escenario es correcto, también es mejor sentarse a la mesa de negociaciones en Moscú. Todavía hay un presente de bombardeos, combates, destrucción, heridos y muertos. cada dia. En las últimas horas (fuente ucraniana) las bombas rusas han matado a 13 en Lugansk. Veinte heridos en Izyum, cerca de Kharkiv. Un ataque con misiles en Odessa destruyó un complejo industrial. En general, la lucha en el Donbass continúa sin cesar.

Mariupol, foto de la evacuación de civiles de la acería de Azvostal

Lista

En el frente diplomático, Moscú ha publicado una nueva lista de 963 estadounidenses a los que se les prohíbe viajar a Rusia. Estos van desde Biden hasta Morgan Freeman, desde Kamala Harris hasta el jefe de la CIA William Burns, y desde Mark Zuckerberg (el padre de Facebook) hasta el excandidato presidencial John McCain (pero es poco probable que intente ir a Moscú desde su muerte en 2018). No hay Trump en la lista. En el corazón de la adhesión de ayer de Suecia y Finlandia a la OTAN hay nuevos desarrollos. Al describir los riesgos, el presidente turco Erdogan, en una conversación telefónica con la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, reiteró “las preocupaciones sobre las actividades de los grupos terroristas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, las Unidades de Protección Popular y el VETO en Suecia: un país candidato a la OTAN debe poner fin a su apoyo financiero y político”. Un discurso similar con el presidente finlandés Niinistö, y más tarde Erdogan explicó al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg: “Turquía no adoptará una actitud positiva hacia la adhesión de Suecia y Finlandia hasta que la solidaridad de aparecen estos dos países”.