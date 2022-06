Dinamarca, la guerra elimina la certeza sobre las exenciones en la Unión Europea. Historia de un país celoso de su independencia

allá Dinamarcamás cerca aLa Unión Europea. Para demostrarlo allí Histórico si en la encuesta en el campo de cooperación en defensa Celebrada hace unos días. Los votantes han decidido cancelarRetirar establecer entre Copenhague Y el Bruselas Con motivo de la ratificación de tratado de Maastricht Sobre la cooperación en defensa de la comunidad y ahora la coordinación europea podrá contar con un miembro más. Este es un cambio de ritmo decisivo para un país, recuerda NorteSiempre sopesó los pros y los contras de la integración, y optó por participar solo cuando lo consideró oportuno.

La decisión de unirse Comunidad Económica EuropeaPor ejemplo, fue motivado por el deseo de integrarse en el mercado único más que por una apreciación del proyecto federal. Dinamarca se ha beneficiado de algunas retiradas de la UE desde 1993: deeuro En el Política Europea de Seguridad y DefensaQue pasa a través justiciaY el asuntos internos Y el Ciudadanía del sindicato

Los orígenes de la no participación se remontan al referéndum de 1992 por el que se rechazó el Tratado de Maastricht, que ya había sido aprobado por amplia mayoría por el folclórico. Dinamarca no pudo firmar el tratado en su forma original, pero los otros estados miembros se negaron a realizar cambios, por lo que Copenhague pudo eximirlo de aplicar esas partes no deseadas a los ciudadanos. CIERTO “asentamiento nacional” El Consejo Europeo de Edimburgo lo aceptó en diciembre de 1992. Varios gobiernos daneses se han planteado celebrar referéndums para cancelar algunas retiradas, pero las cosas no salieron bien. En 2015, el 53% de los votantes se opuso a la flexibilización de la retirada en el ámbito de la justicia, que debía pasar de total a parcial para permitir que Dinamarca siguiera formando parte delEuropolA pesar de la opinión positiva expresada por el gobierno y su gran peso político como Partido Socialista Democrático. Hace quince años, la retirada del euro fue exigida por los partidos políticos más importantes como liberarlos Cual conservadoresVamos sindicatos Se le oponen sólo cuatro pequeños movimientos. ¿resultado? No ganó con el 53% de los votos y el 87,6% de los titulares de derechos de voto.

Algunos temas, como los deinmigraciónDinamarca y la Unión Europea se dividieron, lo que provocó una serie de malentendidos entre las dos partes. En junio de 2021, el Parlamento danés aprobó una ley que permite tramitar solicitudes de asilo y protección humanitaria internacional en un país no europeo. Hace unas semanas Copenhague decidió que Retorno de refugiados sirios En su país, que ahora se considera “seguro”. allá Comisión Europea La ley definió la ley como “incompatible con las normas existentes de la UE y con el nuevo pacto de migración propuesto”, que “se basa en Asilo como un derecho fundamental de la Unión Europea.” Copenhague, en esta ocasión, ha mostrado poco tacto sobre un expediente de crucial importancia para la Unión Europea.

En los últimos años algo ha cambiado en Dinamarca, que siempre ha estado muy cerca de ella Estados Unidos Y se extendió en los sitios atlánticos. Este cambio está relacionado con la presidencia. Donald Trump Que aquí como en otros lugares ha causado graves daños a su reputación. Washington. Encuesta realizada en enero de 2021 por Voxómetro (Reportado por Consejo Europeo de Relaciones Exteriores) señaló que el 66 % de los daneses cree que Europa no siempre puede depender de Estados Unidos, sino que debería preocuparse por sus propias capacidades de defensa. Solo el 10% está convencido de que Estados Unidos protegerá a Europa, mientras que el 22% de los más jóvenes (el porcentaje más alto de todos los grupos de edad) cree que en 10 años la Unión Europea puede ser más fuerte que Estados Unidos.