Grecia, el periodista George Tragas murió de Covid. Fundador del Partido Popular Libre

Reconocido periodista y editor griego George TragasY 72enne El fundador del partido político “Gente Libre”, murió a causa de Covid tras ser trasladado al hospital diez días En el anuncio del Hospital Soteria Atenea Para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria. A pesar de sufrir una forma grave de diabetes y, por lo tanto, caer en la categoría de extremadamente vulnerable, ha optado por no vacunarse contra Covid. Según las declaraciones de su médico, George Zubes, Trigas se mostró reacio a vacunar: “No solo pedí que se vacunara a Giorgos Tragas, sino que le rogué -como le dijo a Hellenic TV- y es inconcebible que un hombre tan inteligente no haberlo hecho ”. Se decidió a tiempo utilizar la única arma que tenemos contra esta epidemia. Todos los días encontraba excusas. Todo el mundo estaba tratando de preguntarme una forma de retrasar la vacuna “.

Tragas es uno de los decanos de la prensa griega y tiene más de 50 años carrera detrás de él. Empezó a colaborar con revistas como iconos mi mesimfrina Hasta que llegues al periódico Fradine, quien trabajó con él durante varios años. Antes de dedicarse a la política, pasó del poder judicial para luego convertirse en editor de periódicos como llantoY Chocar mi Anexartisia. Más tarde se hizo famoso por sus programas de televisión en Alpha, ANT1, SKAI y Epsilon TV, donde fue invitado como comentarista político y también trabajó en la radio donde condujo un programa en Parapolitica 90.1 FMY Real FM 97.8Y Grecia 94.3 FM Que fue transmitido por TV Zougla.gr.

En su última entrevista, publicada el 2 de diciembre para la revista Zougla, Tragas dijo que no estaba de acuerdo con las opciones del gobierno de multar a los mayores de 60 años no vacunados: “Aquellos que no quieren ser vacunados están cubiertos por la decisión del Consejo de Europa”, dijo. dicho. Deja a la tercera esposa Maria Karas (También dio positivo por Covid) y dos hijos.

La muerte de Tragas se produce cuando el miedo a la variante Omicron crece en el país. Según un estudio de la Universidad de Creta, Omicron provocará infecciones graves en los no vacunados, mientras que la vacuna estará protegida de formas graves y probablemente acabará en cuidados intensivos. Los datos muestran que 2.308 De las 2.825 muertes que ocurrieron entre el 1 de noviembre y el 7 de diciembre involucraron a personas mayores de 65 años. el 90% De estas muertes no se han vacunado. Mientras tanto, hoy comenzó la vacunación de niños de entre 5 y 11 años.

