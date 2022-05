Su padre se escapó con ella después de 10 días, dejando atrás a su esposa e hijos.

Hay quienes no pueden resistirse a los encantos de los refugiados ucranianos. como sucedió en Gran Bretañaexactamente bradford (West New York) donde un padre dejó a su esposa y dos hijos por un refugiado Ucrania quien se mudó a casa hace solo diez días. su nombre tony janetde 29, y Lorona, de 28, se fueron tras enamorarse de ella sofía karkadem, que huyó de los horrores de su ciudad natal, Lviv, al comienzo de la invasión rusa. Las últimas actualizaciones muestran que más de 33 000 refugiados ucranianos se encuentran ahora en el Reino Unido, con 68 700 visas emitidas de 84 000 solicitudes.

Tony, un guardia de seguridad, se unió al programa de reasentamiento del gobierno británico el mes pasado. Pero la acción fue solicitada, por lo que buscó ayuda en las redes sociales y se convirtió en el “garante” de Sophia. Entonces amor. A poco más de una semana de haber llegado, dejó a su pareja e hijos por una nueva vida. “Todo comenzó con un simple deseo de hacer lo correcto y poner un techo sobre la cabeza de alguien que lo necesitaba, hombre o mujer”, le dijo a The Sun. La situación se agravó el pasado sábado cuando Mi esposa estaba enojada con Sophia.Los gritos en su rostro y el lenguaje áspero la dejaron llorando. Dijo que ya no podía sentir que podía permanecer bajo nuestro techo y que algo dentro de mí crepitaba”. Luego agregó: “Lamentamos el dolor que causamos, pero descubrí una relación con Sophia que no había encontrado. antes de.”

El tiempo que los dos pasaron juntos.

Tony y Sophia se enamoran al instante. “Estaba claro desde el principio que Sophia y yo nos amábamos.“Le dijo al sol. ¿Cómo se entendían? “Hablo un poco de eslovaco y no es diferente del ucraniano.así logré que me entendiera en su propio idioma“. Un trabajador puso celosa a su esposa. “hEmpeoró las cosas porque Lorna no sabía de qué estábamos hablando. Sophia y yo nos sentábamos, hablábamos, bebíamos y veíamos la televisión con subtítulos en ucraniano, a veces después de que Lorna se hubiera ido a la cama.. Estábamos cooperando de manera brillante, pero en ese momento era solo eso, aunque puedo entender por qué Lorna comenzó a intentarlo. Celoso y resentirlo“.

¿Quién es un refugiado ucraniano?

se llama sofía karkadem El tiene 22 años. “Son cosas que pasan”, le dijo a The Sun. ¿Cómo empezó la relación? “Fue todo muy rápido, pero esta es nuestra historia de amor. Sé que la gente pensará mal de mí, pero sucede“. su tony “infeliz“. Lorna, la ahora expareja de Tony, está cansada del vínculo directo que se crea con Sophia: Los dos fueron juntos al gimnasio y se sentaron a hablar en el estacionamiento durante horas.. Finalmente ordenó al invitado que se fuera, pero se sorprendió cuando Tony anunció que él también se iría. Tony y Sophia ahora están tratando de encontrar un nuevo hogar. “Planeamos el resto de nuestras vidas juntos”.