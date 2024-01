Tony Blair regresa como “mediador” tras su fracaso como enviado del Cuarteto – Corriere.it

De nuestro corresponsal JERUSALÉN – Aquí está de nuevo. ¿Cuándo fue la última vez que abordó el conflicto árabe-israelí? Fue enviado desde hace ocho años por el Cuarteto de las Naciones Unidas, Estados Unidos de América, la Unión Europea y Rusia.ciertamente No fue un éxitoGastos muy altos para él y sus empleados, y cero resultados. esta vez, Tony Blair ha elegido un perfil mucho más bajo. Entró desde Jordania y la semana pasada se reunió en silencio con el primer ministro Bibi Netanyahu y el ministro de Defensa, Benny Gantz.

No hay comunicado oficialNunca emitió una declaración, salvo dos líneas negando que su misión estuviera relacionada con los refugiados de Gaza y su futura reubicación en Egipto y otros países. Ex primer ministro británicoFuentes gubernamentales en Jerusalén dijeron: Se ha propuesto como mediador entre Bibi y los líderes árabes moderados sauditas, emiratíes y qataríes.: Es el “Plan del Día Siguiente”, el primer mapa de lo que Gaza podría convertirse cuando (¿cuándo?) termine la guerra.

Sin embargo, Blair no ha estado activo en política durante unos quince años. abrí una empresa de consultoría Que coopera con unos cuarenta gobiernos de todo el mundo: su facturación asciende a 160 millones de euros al año y su nombre se considera una marca de alta diplomacia. Pero la filtración de información sobre la llegada despertó la ira de los interesados, según explican, y de los que no olvidan cuántos fueron Fuertes críticas acompañaron sus años como corresponsal del Cuarteto: El ex líder del Partido Laborista acabó en el fuego cruzado de la multitud faraónica de colaboradores que lo acompañaban, sin mencionar la misión confiada a su esposa de fomentar el diálogo con el mundo de las mujeres en Cisjordania.