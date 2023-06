En las conversaciones entre Estados Unidos y China, Blinken le dijo a Xi: “No apoyamos la independencia de Taiwán”. Líder chino: “Progreso logrado”

“el interacciones entre estados Siempre debe basarse en respeto mutual y en sinceridad. Espero que la secretaria parpadeandoA través de esta visita, usted puede dar Aporte Positivo para la estabilidad de las relaciones entre Porcelana Y estados unidoDesde el Gran Salón del Pueblo en la Plaza de Tiananmen A Beijing presidente chino Xi Jinping Recibe al Secretario de Estado de EE.UU. antonio parpadeo Y su séquito que, en el último día de la visita a Beijing En un momento difícil en las relaciones entre Porcelana Y Estados UnidosEl jefe de la diplomacia del Partido Comunista se reunió frente al líder chino wang yi Ayer, el Ministro de Relaciones Exteriores Pandilla Qin. que entre Porcelana Y Estados Unidos de América Fue una reunión positiva para ambas partes. Beijing Básicamente repite la línea roja Taiwán Y Washington Precisó que no apoyó la independencia de la isla y, a su vez, recibió garantías del gigante asiático de que no sería abastecido de armas. Él vuela en contra deUcrania.

Xi: “La comunidad internacional está preocupada por las relaciones entre China y Estados Unidos” – algo Aclaró, durante una visita parpadeando – El primer secretario de Estado estadounidense en viajar al gigante asiático desde 2018 – L.L Porcelana Él” le explicó sitios web“Las dos partes tuvieron discusiones honestas y profundas” y “acordaron cumplir con los acuerdos que el presidente y yo hicimos”. Biden hemos llegado a un baliCon motivo de la conferencia bilateral al margen G20 El indonesio de noviembre hubo tres puntos en particular que los dos identificaron líder: Línea roja TaiwánSin retorno a la Guerra Fría y sin escalada Ucrania. fiestas, ii algoTambién lograron avances y “llegaron a un acuerdo sobre algunos temas específicos”. Sin embargo, no especificó en detalle qué temas en la pregunta Entonces Shi enfatizó cuánto la comunidad internacional Generalmente preocupado por el estado actual de las relaciones entre Porcelana Y Estados Unidos. Continuó, según informes de Tiempos globalesAgregó que el mundo “espera que los dos países coexistan en paz y tengan relaciones amistosas y cooperativas. Porcelana Y Estados Unidos – volvió a señalar el líder chino – deben actuar con A.N Un sentido de responsabilidad por la historia., por el bien de las personas y del mundo, y gestionar adecuadamente sus relaciones. De esta manera podrán contribuir a Hola y allo desarrollo globaly ayudar a estabilizar un mundo cada vez más turbulento”. Una confrontación entre los dos podría representar un paso crítico en la reparación de las líneas de comunicación que se han deteriorado en el último año, comenzando con la crisis de los globos espía chinos interceptados en los cielos estadounidenses. medios oficiales chinos Tomaron algunas fotos la reuniónque comenzó con un apretón de manos entre los dos. Según el funcionario en Departamento de estado de los Estados Unidos de acuerdo a CNN La sesión presencial duró unos 30 minutos, comenzó a las 16.34 hora local y concluyó a las 17.09.

Blinken y garantías de que no se enviarán armas a Moscú. Al Secretario de Estado de los Estados Unidos Porcelana Prometió no suministrar armas a RusiaAgregando ese compromiso Beijing En este sentido se ha subrayado “una y otra vez” en las últimas semanas, y no sólo a Estados Unidos sino también en otros países. “que eso Producido por Importantepor una política importante, y de momento no hemos visto nada que la contradiga”, agregó. Estados Unidos de América Todavía preocupado por ‘le empresas privadas chinas Eso puede proporcionar asistencia, en algunos casos con la clara intención de mejorar la capacidad militar. Rusia en Ucrania.” Parpadeando Como se mencionó que estados unido No están tratando de “contener económicamente”. Porcelana, Sin embargo, siguen “extremadamente preocupados” por las “violaciones” de derechos humanos en el país XinjiangTíbet y Hong Kong Y sobre las “acciones provocativas” de China. Estrecho de Taiwán. El Secretario de Estado de EE.UU. dijo más tarde que el lunes pueblos Tienes una “obligación” de gestionar Relaciones “Responsablemente”, agregando que con algo Están en la misma página sobre varios “intereses comunes transnacionales”. No tendremos éxito en un día en todos los casos abiertos entre nosotros. en una serie de áreasde acuerdo a las condiciones que nos pusimos para este viaje, lo hicimos progreso Él dijo: “Estamos avanzando”. parpadeando, subrayando que “nada de esto se soluciona con una visita, un viaje o una entrevista”. “Es un proceso”, señaló. “He venido a Beijing para fortalecerme Canales de comunicación de alto nivel.para aclararnos sitios web Y intenciones en regiones desacuerdo y explorar áreas donde podemos trabajar en nuestros intereses alineándonos retos actas dijo de nuevo.

Reuniones anteriores con Wang y Qin – comentarios provenientes de algo Al término de la cumbre con parpadeando Claramente es más positivo que los comentarios. glacial emitido antes Beijing Después de las reuniones entre parpadeando y representantes del gobierno chino. A partir de tres horas de entrevista con WangQue duró uno más de lo esperado, la terquedad Beijing en Taiwánque es el archivo Porcelana No hay lugar para compromisos o concesiones”. Wang Luego agregó que Porcelana ellos estados unido Tienen que elegir entre “cooperación y conflicto”, siempre con referencia al caso Taipéi. “el estados unido Realmente debes ceñirte a un principio.China única Se confirmó en los tres comunicados de prensa conjuntos. Estados Unidos y Chinarespeto a la soberanía y la integridad territorial Porcelana Se oponen claramente a la independencia TaiwánLas frases al final del cara a cara definen una postura firme de Beijing. Pero a pesar de esto, dale Estados Unidos El comentario positivo proviene de mateo molineroEl portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. que fijó la reunión entre parpadeando Y Wang “Honesto y rentable”. Y en un tuit parpadeando Explicó que las conversaciones están relacionadas con “una serie de temas bilaterales y globales que preocupan a la gente en el país y en el mundo”.

Continuando con la importante diplomacia cara a cara en Beijing, hoy me reuní con el Director de la Oficina Central de Relaciones Exteriores, Wang Yi, para conversar sobre una variedad de problemas bilaterales y globales que afectan a las personas en el país y en todo el mundo. pic.twitter.com/yXYcfU0Go1 Secretario Anthony Blinken (@SecBlinken) 19 de junio de 2023

También se hizo un comentario bastante genial de ayer. Pandilla QinLo que determinó las relaciones entre China y Estados Unidos es En su “punto más bajo” desde 1979, cuando los dos países iniciaron oficialmente relaciones diplomáticas a nivel de embajadas. En cambio, un comentario de otro tipo provino de Washington, dado lo que estaba hablando el Departamento de Estado de EE. UU. Conversaciones “francas”, “objetivas” y “constructivas”con parpadeando quien enfatizó la importancia de la diplomacia y el mantenimiento de canales abiertos de comunicación sobre una amplia gama de temas para reducir el riesgo de malentendidos y errores de cálculo”.

Objetivos de la misión americana en Pekín – Visita parpadeando Se canceló en febrero tras la crisis del fútbol espía chinolo que provocó un aumento de la tensión entre las dos superpotencias asociadas a varios archivodel comercio a la tecnología, de la guerra rusa a Ucrania a Taiwán. Un punto, el último, que Beijing No parece dispuesto a rendirse: porque “el tema de Taiwán es el punto de apoyo de los intereses centrales de China, el tema más importante en las relaciones chino-estadounidenses y el peligro más importante”, advirtió. Chen. Nadie espera avances dramáticos, pero las primeras reacciones parecen indicar que estamos en el camino correcto para devolver las relaciones al camino correcto en “el punto más bajo desde el establecimiento de relaciones diplomáticas (1979, ed.), que no está de acuerdo con los fundamentos, como enfatizó Beijing.

Tres goles para Blinken En su misión de dos días cara a cara con altos diplomáticos chinos, lo más importante es desescalar, bajar la temperatura, mantener abiertos canales de comunicación directos para gestionar las relaciones “responsablemente” y evitar “errores de apreciación” y por lo tanto posibles conflictos en Aumento de la competencia Entre los dos países. La segunda es levantar miedos a Estados Unidos de América Y aliados En una serie de temas bilaterales y regionales, una extensa lista va desde la guerra en Ucrania a Taiwán. El tercero es explorar áreas potenciales de colaboración, comenzando con el clima. una tarea parpadeando Debería preparar el escenario para otras visitas, como la del Ministro de Hacienda. janet yellen y para el comercio gina raymond. Y abrió el camino para el encuentro entre Joe Biden Y algoTal vez al margen G20 en India en septiembre o cumbre su padre En San Francisco en noviembre, donde ya ha sido invitado el presidente chino. El mismo inquilino de la Casa Blanca dijo el viernes que espera volver a reunirse con Xi en los próximos meses para “hablar”. Legal diferencias que tenemos, sino también cómo convivir”, y echar más agua al fuego sobre lo que ya había llamado “una estúpido pelota“:” No creo que la gerencia supiera dónde estaba, supiera lo que había dentro, supiera lo que estaba pasando. Creo que fue más vergonzoso que intencional”.