“En la cama no es un rey en absoluto”: un fondo de pantalla picante de Albert Monaco | ¿Qué estás haciendo en la habitación?

Una ex novia italiana, una hermosa corista de la tarde le contó a Cinque sobre su historia de amor pasada con el Príncipe Alberto de Mónaco hace unos treinta años. “La historia duró ocho meses, nos conocimos en Venecia”, explica la actriz, que en un principio se mostró reacia a confirmar las palabras pronunciadas unos días antes al Weekly. nuevoDirigida por Riccardo Signoriti también en el estudio.

‘Patrizia claramente me dijo que ella esY el Príncipe Alberto no estaba en la cama un rey‘, declaró Seniori a la mujer de aspecto torpe que -sin embargo- es innegable. jugadores Estaba buscando una mujer con un estilo diferente, tal vez en este momento, sin esos tiros hubiera sido Una princesa“.

Parece que la primera reunión tuvo lugar en Venecia Hace unos 30 años. Alberto la sorprendió de inmediato, su sonrisa le recordó a su madre, Grace Kelly. A partir de aquí comenzó una demoledora historia de amor que terminó luego de 8 meses a causa de las fotos de desnudo que le tomó la mujer jugadores Ella fue quien contó lo sucedido: “Tapa jugadores Hice esto antes de conocer al Príncipe Alberto en Venecia. No sabía que iba a salir después de que nos conocimos. Alberto fue muy malo allí.. No creo que haya cometido un error. En ese período, todas las actrices italianas eran las más importantes, incluidas Bárbara Dorso, posó para historias de portada desnuda. Nunca he tomado fotos lascivas”.

Patricia Pellegrino hizo estallar todo

D’Urso se burla de ella, destacando un pasaje de la entrevista en el que Pellegrino supuestamente declaró que Alberto no sería rey desde el punto de vista sexual. La actriz niega: “No dije nada íntimo, fue la imaginación de la periodista la que fue más allá”, pero a Signoretti no le gustó y decidió intervenir en defensa de la buena voluntad de la periodista: “No, debo corregirte. Te pregunté si a alberto en la cama se le pudiera llamar rey y ella me contesto: “No rey, tal vez un príncipe”.

La dejó por unas fotos sexys.

Luego, Patricia continuó su relato diciendo que después de esas fotos, Alberto le pidió que siguieran viéndose en secreto: “Esa historia duró 8 meses, mucho tiempo. Luego se enojó con esas fotos. Nos reunimos a escondidas porque me dijo que aunque nos quería mucho, Debido al papel, se vio obligado a casarse con una mujer que no era de su propiedad. En el casillero de fotos de ese hombrePero de nuevo el gerente nuevo Quiso corregirlo diciendo: “Terminó porque te acusó de llamar a los paparazzi ¿Te has fotografiado con él?“.

Al concluir la intervención de Carmelita, fue Pellegrino quien quiso presentar una versión diferente de la misma historia: “Eso no es cierto, estaba tan enojado con esta portada, y luego nos empujaron. Yo quería vivir mi vida y me dieron comprometida con el hombre que se convertiría en mi esposo. No me casé con un príncipe, pero me casé con un conde, no creo que haya usado una excusa para romper conmigo. Me presentó a su familia y son personas encantadoras.. “