alorenzo cremonesi

La 13.ª Brigada de Infantería Mecanizada lucha contra los rusos en el frente de Járkov. Comandante ucraniano sobre las armas norcoreanas utilizadas por el ejército de Moscú: “La mitad falló”

el Comandos avanzados Las unidades ucranianas en el frente de guerra son todas muy similares. Y esto es de Brigada 13 Infantería mecanizada en el sector nororiental Járkov no es una excepción. “¿Putin fue a ver a Kim Jong Un en busca de armas? Mejor, el Bombas de Corea del Norte Los conocemos: Es defectuoso, anticuado y a medias.Mucho explota en los cañones de los cañones, destruyéndolos y matando a los artilleros”, bromea el comandante, “pero no mucho. Tiene 28 años y es soldado desde los 18. Se llama Sergei y. nos dice su rango y nombre de combate: “Mayor Geochik” (esperma en Terminología), no quiere revelar su apellido: es originario de Lugansk Ocupada por los rusos, teme que Policía secreta en Moscú Podría enfurecerse contra sus padres ancianos que permanecían “del otro lado”.