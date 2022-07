Vuelos cancelados o pospuestos, aquí están los derechos de los pasajeros – Corriere.it

¿Qué hago si mi vuelo es cancelado? Si la aerolínea con sede en la UE aplica el Reglamento de la UE N° 261: Un pasajero que ha sido víctima de un vuelo cancelado tiene derecho a ser reubicado en otro vuelo (no necesariamente de la misma aerolínea) y también puede solicitar una compensación ( además del reembolso del billete) si el aviso de cancelación es inferior a dos semanas antes de la salida.

¿Cuál es el ámbito de competencia del Reglamento UE 261? El reglamento se aplica a vuelos dentro de la Unión Europea operados por una aerolínea comunitaria o fuera de la Unión Europea, vuelos entrantes a la Unión Europea y operados por la aerolínea comunitaria, y para vuelos que salen de la Unión Europea con destinos fuera de la Unión. A bordo de una aerolínea comunitaria o no.

¿Tiene siempre derecho a una indemnización?

no. Esto no se debe si se le notifica más de 14 días antes de la salida o si la información se produce entre 2 semanas y 7 días antes de la hora de salida prevista, pero en presencia de una oferta de vuelo alternativa que le permita salir a más tardar 2 horas. antes de lo programado originalmente y llegando a su destino final menos de 4 horas después de la hora de llegada programada original. Y de nuevo: no se debe compensación si la empresa puede probar que la cancelación fue causada por circunstancias excepcionales.