En directo Inter – Milán: 1-0 Serie A 2021/2022. La directa della partita

Paloma si gioca la partita: Estadio: Giuseppe Meazza

Ciudad: Milán

Capienza: 80074 espectáculos17:42

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Inter-Milan, gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A.17:42

Il primo big match dopo la sosta è proprio il derby di Milano, che mette di fronte la prima e la terza in classifica. I nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono i tre punti, non solo per prendersi la supremazia cittadina, ma anche per allungare a +7 (con una partita in meno) su una diretta concorrente per lo Scudetto. La Beneamata non perde dalla sfida contro la Lazio del 16 ottobre ed è la grande favorita per la riconquista del titolo.17:47

Partita ancor più fondamentale per i rossoneri di Stefano Pioli, che hanno a disposizione un solo risultato per tornare veramente in corsa per la prima posizione: la vittoria. Il momento del Diavolo, però, non è dei migliori, visto che nelle ultime due partite non è riuscito a portare a casa i tre punti.17:48

FORMACIÓN UFFICIALI: L’Inter si schiera in campo con un 3-5-2: Handanovic – Skriniar, De Vrij, Bastoni – Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic – Dzeko, Lautaro Martinez. A disposición: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sanchez, Curatolo.17:50

FORMACIÓN UFFICIALI: Il Milan si schiera in campo con un 4-2-3-1: Maignan – Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez – Tonali, Bennacer – Saelemaekers, Kessié, Leao – Giroud. Una disposición: Tatarusanu, Mirante, Tomori, Florenzi, Bakayoko, Krunic, Messias, Castillejo, Diaz, Maldini, Lazetic.17:52

Formazione annunciata quella di Simone Inzaghi, che scioglie gli unici dubbi in favore di Dumfries e Lautaro Martinez, preferiti rispettivamente a Darmian e Sanchez. Il cileno è tornato a Milano più tardi rispetto all’argentino e sarà l’unica carta ofensiva a gara in corso a favore dell’ex allenatore della Lazio. Non va nemmeno in panchina l’ultimo arrivato, Caicedo, mentre è ancora infortunato l’altro nuovo acquisto, Gosens.17:55

Assenze importanti per Stefano Pioli, costretto a rinunciare al suo totem Ibrahimovic, infortunato così come Kjaer e Rebic. Recupera soltanto per la panchina, invece, Fikayo Tomori, che lascia a Kalulu il suo posto al centro della difesa. Calabria la spunta su Florenzi a destra e davanti avrà Saelemaekers, preferito a Messias. Avanza in posizione di trequartista Kessié, che lascia spazio a Bennacer in mezzo al campo and agirà alle spalle di Giroud. Panchina por Brahim Díaz.17:58

Quasi tutto pronto a San Siro per l’inizio del derby. Tra pochi minuti l’arbitro Marco Guida darà il via al match.17:58

Fischio d’inizio di INTER-MILAN. Il primo pallone del derby es giocato dai rossoneri.18:01

2′ Subito grande ritmo al Meazza. Pressione forte da parte di entrambe le squadre.18:03

3′ Saelemaekers allarga per Calabria che crossa di prima. Perisic devia e il pallone finisce in corner.18:05

5′ Altra sfida tra il croato e il vicecapitano del Milan, stavolta dall’altra parte del campo. Il traversone basso del numero 14 finisce tra le mani sicure di Maignan.18:10

8′ Tanti contrasti e molta intensità in questo inizio di partita. Ancora nessuna ocasione da gol.18:09

10′ ¡GOL ANULLATO A DUMFRIES! Calhanoglu sirve Perisic sulla corsa. Il croato crossa sul secondo palo per Dumfries che prende il tempo a Theo Hernandez e batte Maignan con un colpo di testa, ma il gol viene annullato per fuorigioco di Perisic.18:12

11′ ¡CHE PARATA DI MAIGNAN! Brozovic si libera al limite dell’area e prova il tiro, la difesa milanista devia cambiando la traiettoria del pallone. Maignan con un colpo di reni torna sui suoi passi e blocca in due tempi.18:13

14′ Subito espléndida la sfida tra Dumfries e Theo Hernandez. Sgroppata dell’olandese fermata fallosamente dall’ex Real Madrid e calcio di punzione per l’Inter.18:15

dieciséis’ Due falli consecutivi subiti da Theo Hernandez, prima di Dumfries e poi di Barella, hanno scatenato le proteste di Inzaghi, in disaccordo con le decisioni di Guida.18:18

19′ Partita difficile per l’arbitro Guida. Tanti contatti da gestire e intensità semper altissima.18:20

21′ AMMONITO Alessio Romagnoli per un intervento in ritardo su Dzeko.18:22

21′ Richiamo verbale per Brozovic, reo di aver protestato in modo troppo veemente per un fall fischiatogli da Guida.18:23

24′ È l’Inter a fare la partita finora, il Milan attende il momento giusto per ribartire.18:25

26′ OCASIONE PER BARELLA! Sponda di Lautaro per Barella che prova un collo esterno appena all’interno dell’area. Conclusione larga di pochi centimetri.18:27

27′ Bel duetto tra Dzeko e Lautaro con l’argentino che, servito in profondità dal bosniaco, prova a incrociare il tiro, deviato da Kalulu e bloccato da Maignan.18:29

28′ ¡ANCORA MAIGNAN! Lautaro fa passare un gran pallone per Dumfries, che controlla e calcia a tu per tu con il portiere del Milan. Grandissimo riflesso di Maignan, che respinge la conclusione.18:30

30′ Gioco Fermo a San Siro. Kalulu è rimasto a terra dopo aver subito una pallonata in testa.18:31

31′ Riprende il gioco con Kalulu subito in campo.18:32

34′ Il Milan prova a spezzare l’intensità del gioco dell’Inter facendo girare un po’ il pallone senza forzare la giocata.18:35

35′ DOPPIA OCASIONE PER IL MILAN! Leao scarica per Tonali che calcia fortissimo da fuori area, Handanovic allontana con la mano di richiamo. Il pallone viene poi rimesso in area, Leao prova a girarlo in porta da pochi passi ma il suo tocco viene deviato in corner.18:37

38′ CI HA PROVATO LAUTARO! Contropiede dell’Inter con Brozovic che allarga per l’argentino, che rientra sul destro e calcia da fuori area. Maignan, ancora atento, mette in corner.18:39

38′ ¡GOL! ¡INTER-Milán 1-0! Rete di Ivan Perišić! Corner sul secondo palo di Calhanoglu, Kalulu va a vuoto di testa e il croato è libero di colpire al volo col piattone sinistro, battendo Maignan sul secondo palo. Guarda la scheda del giocatore Ivan Perisic18:41

41′ Milan chiamato a reagire allo svantaggio a creare di più per metere in difficoltà la difesa interista, finora in controllo.18:42

43′ Resta a terra dolorante Barella. Il centrocampista nerazzurro ha subito un colpo al volto.18:44

45′ Concessi due minuti di recupero.18:46

45’+2′ Ocasión por Dzeko! Uscita folle di Maignan, che ferma Calhanoglu in scivolata fuori dalla sua area. Il pallone resta all’Inter e arriva in area a Dzeko, il cui tiro viene bloccato dal portiere milanista.18:48

45’+3′ Finisce il primo tempo di INTER-MILAN: 1-0. Decide el gol de Perisic.18:49

È una palla inattiva, finara, a decidere il derby di Milano. Dopo essersi vista annullare un gol di Dumfries per fuorigioco di Perisic e aver costretto Maignan a due grandi parate prima su una conclusione deviata di Brozovic e poi su una ravvicinata dell’olandese, i nerazzurri passano in vantag al e 38′ v con ola con ll ‘esterno croato, su esquina battuto da Calhanoglu. Poco prima il Milan aveva avuto l’unica, seppur doppia, occasione della sua partita, prima con un destro da fuori area di Tonali parato da Handanovic e poi con un tocco da pochi metri di Leao, deviato in corner.18:54

En un derby dominato dall’intensità, sono proprio i giocatori più elettrici di Inzaghi che stanno facendo the difference: Perisic e Dumfries. I due esterni stanno mettendo in difficoltà i propri avversari diretti, with il croato che sta vincendo diversi duelli con Calabria e l’olandese bravo to limite le sortite ofensiva di Theo Hernandez. Proprio quest’ultimo e Leao non sono stati ancora messi in condizione di sfruttare la loro esplosività e velocità. Il Milan non è riuscito nemmeno a sfruttare la fisicità di Giroud, mentre grande protagonista del primo tempo è stato Maignan, autore di diversi interventi decisivi. Una menzione anche per Handanovic, bravissimo a fermare il gran destro di Tonali con la mano di richiamo.18:58

46′ Prima sostituzione per il Milan. Esce Alexis Saelemaekers, entra Junior Messias.19:05

46′ Comincia il secondo tempo di INTER-MILAN. Si ribarte dal risultato di 1-0.19:05

48′ Capolavoro difensivo di Bennacer che con un intervento in scivolata riesce ad anticipare Calhanoglu, mandato a tu per tu con Maignan da Barella.19:09