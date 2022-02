Inter de Milán, la MOVIOLA: anulado el gol a Dumfries. Proteste sul pari di Giroud. Espulso Theo Hernández | serie A

Inter de Milán, calcio d’inizio ore 18 al Giuseppe Meazza di San Siro, è il big match della 24esima giornata di Serie A, la 5a del girone di ritorno y come sempre Calciomercato.com vi offre la moviola LIVE degli episodi più debati della gara.

LA DESIGNACIÓN

Árbitro: Guida di Torre Annunziata.

Asistentes: Carbone e Peretti, Marchetti IV uomo.

Var: Mazzoleni y Ranghetti.

PRIMO TEMPO

1′ Subito proteste di Theo Hernandez che cade a contatto con Dzeko al limite dell’area di rigore. Guida non fischia e lancia il contropiede nerazzurro fermato in extremis da Romagnoli-

3′ Anche Dumfries protesta per un contatto simile questa volta con Theo Hernandez protagonista difensivo. Niente fischio anche per questa volta da Guida che fa capire subito il metro arbitrale.

10′ Anulado el gol de Denzel Dumfries. Il terzino olandese svetta di testa su Theo Hernandez e segna di testa, mail cross di partenza di Perisic arriva da a posizione di fuorigico sul lancio di Calhanoglu.

15′ Guida a colloquio sia con Pioli che con Inzaghi per provare a mantenere calmi gli animi delle due panchine.

19′ Protesta il Milan sia per il mancato giallo di Calhanoglu per fall su Saelemaekers, sia per un tocco di braccio di Bastoni su tiro di Leao. Il rigore non ci sta però perché il braccio del centrale interista è letteralmente attaccato al corpo e di profilo, non aumenta di fatto per niente il proprio volume.

20′ Primo giallo della partita per Romagnoli che stende Dzeko a centrocampo.

25′ Protesta anche Edin Dzeko che chiedeva un fall al limite dell’area al momento di un tentativo di tiro di Bennacer. Guida no fischia.

38′ Tutto regolare nel gol di Ivan Perisic. Il tiro del croato su calcio d’angolo di Calhanoglu, trova l’angolino lontano con il var che ha controllato e giudicato non ativa la posizione di fuorigioco di Lautaro Martinez.

42′ Gomito alto di Theo Hernandez che allarga l’alettone per prendere posizione su Barella che poi cade a terra dopo il contatto. L’arbitro non fischia, poteva starci l’interruzione del gioco.

44′ Protesta il Milan che voleva il cartellino giallo per Edin Dzeko all’ennesimo contatto falloso su Tonali. Giusto non estrarre il cartellino.

SEGUNDO TEMPO

48′ Brozovic cade dopo un contatto con Bennacer mentre era lanciato in verticale. Guida dà il vantaggio, ma poi non fischia quando il croato perde palla favorendo eil tiro dalla distanza di Tonali.

62‘ Vibrant proteste dell’Inter per l’intervento di Bennacer su Barella. Il centrocampista rossonero, in scivolata, colpisce solo in un secondo momento quello interista, ci stava il fall, non il giallo.

75′ Regolare anche il gol di Giroud, il var verifica la posizione del francese sul tiro deviato di Brahim Diaz, ma non interviene, invece, sul contatto fra lo stesso Giroud e Sanchez a centrocampo che per fall panchina era nerazzurra consider.

82′ Giallo a Skriniar per fall su Theo Hernandez, e con il clima che si accende Guida estrae il rosso per uno dei collaboratori della panchina di Pioli.

95′ Theo Hernandez ferma con un brutto fall da dietro Dumfries. Rosso directo sacrosanto.