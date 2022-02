Juve, Allegri: ‘Ecco perché Zakaria fuori. Troppi punti persi, la squadra più forte ce l’ha l’Inter’ | serie A

Ai microfoni di Dazn è intervenuto max alegritécnico de la Juventus: “Sarebbe stato un dispiacere perdere una partita ben giocata tecnicamente. Abbiamo sbagliato molti passaggi, perso due palle importanti e De Ligt si è immolato per due volte. Il secondo tempo è stato buono come il mo occi primoe e ab ‘e primamo e po’ e stato bravo Malinovskyi. Ma noi ci abbiamo creduto e l’abbiamo ripresa con Danilo che ha fatto una partita straordinaria”.

TRIDENTE- “Buona valutazione da parte mia, nel primo tempo Rabiot e McKennie hanno aperto molti spazi e ho visto dei bei triangoli. In seguito ci siamo ammucchiati un po’ troppo, loro nella confusione uomo-uomo ti saltano addosso. Tecnicamente è stata una partita piacevole, io mi sono divertito anche se alla fine stavamo per perdere. Abbiamo allungato la striscia positiva”.

SCUDETTO- “Era ufficiale anche prima che non fosse un obiettivo. Era imposible, noi pensiamo al quarto posto. Dove dobbiamo fare un salto in avanti? Nell’attenzione, nella precisione sulle azioni che possono tramutarsi in gol”.

ZAKARIA- “¿Lui-fuori? Ho visto McKennie molto bene, era fresco y avevo bisogno di gamba e corsa, lui e Rabiot hanno fatto bene. Megalo il miglior attacco o la miglior difesa? Solo due anni fa non ha vinto la miglior difesa. Chi lo vince? L’ho detto a settembre, secondo me l’Inter. Lo dice anche Spalletti, è la squadra più forte, e sì, anche più forte di noi. Con quattro punti in più ci saremmo divertiti, ne abbiamo persi troppi”.

VLAHOVIC – “Deve rimanere sereno, non innervosirsi se in partita non gli riescono certi numeri. E’giovane, ha 22 anni, c’è tempo per crescere”.