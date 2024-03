Gasperini hace un triple cambio en vivo

El árbitro amonestó al delantero nigeriano tras reiteradas protestas tras una falta que no sancionó

Kvaratskhelia también está en Maradona: el georgiano no fue convocado por un fuerte calambre

Atalanta recupera el balón en el borde del área de Nápoles y Scamacca no perdona

lupa db bellini Junto al actor Marco D'Amore Y mani polla delantero del equipo sub-15 del Nápoles, estuvo entre los pioneros de la iniciativa antirracismo en apoyo a Juan Jesús: “Nuestros ojos han visto mucho, nuestros oídos han oído mucho y nuestros labios han callado mucho, pero ya no es tiempo de indiferencia y abandono: Nápoles hace oír tu voz sin vergüenza y sin miedo. Digamos , unidos y juntos, no al racismo”.

Comentarios del director deportivo Miloso antes del partido sobre el caso Acerbi: “El club ha emitido un comunicado, no participaremos en iniciativas institucionales contra la discriminación. Lo haremos en privado porque estamos decepcionados por el caso de Juan Jesús. En la vida, bastaría con pedir disculpas y asumir la responsabilidad”.

12.14 p. m.

Calzona: “Vi bien a Juan Jesús”

Calzona a los micrófonos de DAZN en la previa del partido: “Una victoria nos daría un gran impulso, estamos obligados a ganar porque partimos desde lejos, pero si no, las matemáticas no nos condenan. Encontré a Juan Jesús en excelente forma, trabajó bien: me gustaría recibir”. 20 de Juan Jesús por la profesionalidad que ha demostrado”. “Demuéstralo”.

12.09 p. m.

Gasperini: “Somos un equipo fuerte”

Declaraciones de Gasperini a DAZN: “¿Scamaka? Siempre corren jugadores de uno u otro jugador, pero Atalanta es un equipo con muchos jugadores que han hecho un excelente torneo y que a su vez logran hacer una contribución importante, y esto también se aplica a Scamaka. No tenemos una estrella absoluta que pueda marcar la diferencia, pero tenemos un equipo fuerte y, tras tantos partidos, hemos podido mantenernos arriba cambiando jugadores. Ahora queremos lograr algunos resultados importantes”.

12.07 p. m.

Scalvini: “Tenemos que hacer un gran trabajo para contener al Nápoles”

Las palabras de Scalvini a DAZN: “¿La ausencia de Kafara? Es un equipo con mucha calidad. Falta un jugador pero habrá otros. Tendremos que hacer un gran trabajo para contenerlos”.

12.05 p.m.

Napoli con la quinta camiseta y sin distintivos antirracismo

El Napoli lucirá la quinta camiseta de la temporada que se presentará esta semana sin el parche Mantener el racismo fuera: Verlo aquí

11:52

Los dos equipos estuvieron en el campo para calentar

Los equipos entraron al campo para realizar el habitual entrenamiento previo al partido.

11.49 am

banco de napoles

Banquillo Calzona: Contini, Giulini, Natan, Oliveira, Mazzocchi, Ostegaard, Zielinski, Kajusti, Lindstrom, Dendoncker, Simeone, Ngong.

11.46 am

banco atalanta

Estos son los hombres a disposición de Gasperini: Musso, Rossi, Palomino, Holm, Tolui, Koopmineres, Touré, Lookman, Djemseti, Packer, Ruggeri, Adobo.

11.43 am

Iniciativa Juan Jesús Contra el Racismo

A las 12.10 horas habrá una iniciativa en el estadio en apoyo a Juan Jesús y contra el racismo: lee de qué se trata aquí

11:38

Formación oficial de Nápoles

Nápoles (4-3-3):Merrito; Di Lorenzo, Rahmani, Juan Jesús, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori. entrenador: Calzone

11:33

Alineación oficial del Atalanta

Atlanta (3-4-1-2): Carnecici. Scalvini, Henn, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalik. Miranchuk, Skamaka. entrenador:gasperini

11:30

Dónde puedes ver el Napoli-Atalanta en vivo por TV y transmisión en vivo

Descubra dónde ver el partido de esta noche en vivo por televisión y transmisión: lea aquí

11.25 am

La posible alineación de Gasperini

Lea aquí la posible alineación del Atalanta

11.20 horas

Posible alineación de calzone

Para descubrir el posible XI del Napoli, haga clic aquí

11.15 horas

Napoli – Atalanta, la expectación por Maradona aumenta

Ya queda poco para que arranquen Napoli y Atalanta, un partido importante para la carrera hacia Europa. Próximamente estará disponible la alineación oficial seleccionada por Inzaghi y Calzona.

Estadio Diego Armando Maradona – Nápoles