Hora, cobertura en vivo y dónde ver tenis en vivo por TV

Una marcha que no se detiene Yannick kafir a Roland Garros. El campeón italiano alcanzó los cuartos de final del campeonato parisino Batir en cuatro sets corentín Motete (2-6, 6-3, 6-2, 6-1) tras un comienzo de partido agotador. El búlgaro le espera ahora al otro lado de la red Grigor Dimítrov. No sólo está en juego la semifinal, sino que el tenista del Tirol del Sur todavía tiene ante él un partido muy abierto por la cima del ranking mundial. Novak Djokovicque después de eso Excelente derrotado Mosetti Y SirundoloSe enfrentará al noruego Casper Ruud. Para defender el trono, el serbio tendrá necesariamente que llegar a la final del torneo, y espera que su rival no haga lo mismo. Si Sinner gana en cuartos de final a Dimitrov, Djokovic sólo puede aspirar a ganar la competición para no tener que ceder el primer puesto al tenista italiano. El partido entre Sinner y Dimitrov es el tercer partido de Philippe Chatrier, después de Jove Jabeur y Swiatek Fondosova, por lo que probablemente comenzará alrededor de las 14:00 horas.

El pecador Dimitrov: precedentes

No. 10 del Ranking ATP, el próximo oponente de Sinner alcanzó los cuartos de final de Roland Garros por primera vez en su carrera. Él superó en el camino Alejandro Kovacevich, Fabian Marozsan, Zizou Bergs Y Hubert Hurcatch. El búlgaro aspira ahora a alcanzar la última semifinal de Grand Slam que se perdió en su carrera: en su currículum cuenta con Wimbledon en 2014, el Abierto de Australia en 2017 y el Abierto de Estados Unidos en 2019. Sinner y Dimitrov se enfrentan otro por el título. Otra vez por cuarta vez.

El último enfrentamiento hace referencia al partido que se disputó el pasado 31 de marzo en el torneo Masters 1000 de Miami, cuando Sinner se impuso por 6-3 y 6-1. Los otros dos partidos se disputaron en 2023, primero en el torneo ATP 500 de Beijing y luego en los dieciseisavos de final del torneo en Florida. En ambas ocasiones fue Blue el que se clasificó. Por tanto, el tenista nacido en 1991 sólo ha conseguido un éxito, que venció a Sinner en la remontada del Internacional de Italia 2020.

Sinner-Dimitrov: hora, transmisión en vivo y dónde mirar por televisión

Está previsto un desafío entre Sinner y Dimitrov martes 4 de junio alrededor de las 14:00 horas y se retransmitirá en directo en los canales Eurosport 1 HD y Eurosport 2 HD, y en directo en las plataformas DAZN, Eurosport, Sky Go, Now y Discovery+.

