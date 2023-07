“En 5 años lo despilfarró todo” – Corriere.it

a Marlisa Palumbo

Desde el glamour de casarse con Harry, en 2018, hasta abandonar el gigante Spotify y el podcast Dukes of Sussex. Entonces la actriz permitió que el cuento de hadas se deteriorara. Y ahora también en el punto de mira de las feministas, desde Camille Paglia hasta Germaine Greer. Incluso “su” Estados Unidos parece haber tenido suficiente. Ahora, ¿quién tiene la culpa?

Cientos de portadas, historias de fondo y conclusiones.. Al comienzo de una nueva vida en el extranjero, los periódicos británicos a veces eran obscenamente duros y los estadounidenses simpatizaban. Los Sussex eligieron California no solo por la patria de Meghan: en el país que fue separado de la corona al nacer y, quizás por eso mismo, fascinado por la monarquía, pensaron que podían mantener el estatus de celebridad sin las restricciones del rol. Y Los estadounidenses adoraban a la madre de Harry, Lady Diana. La famosa escritora feminista Camille Paglia, en un ensayo de 1992 que hizo historia, afirma: Diana la cazadora exponiendo el culto a la Princesa como referencia a una serie de arquetipos en la conciencia colectiva, desde el de Cenicienta (Madame D. era aristocrática, pero de niña también era sirvienta, y tenía una “madrastra”) hasta la Madre Dolor (la María moderna que llora pero también ama el rock and roll). Megan por no poder mover algo así. Sus críticos dicen que le falta originalidad: originalidad , la palabra mágica, el santo grial de todo político estadounidense (pregúntenle a Hillary Clinton). La feminista australiana Germaine Greer, conocida por su eunuco femenino preguntándose públicamente si la actriz estaba fingiendo su amor por Harry.

Quienes los defienden argumentan en cambio que detrás de la acusación de que son “mentirosos” se esconden prejuicios muy arraigados. Las preguntas sobre la autenticidad de Markle están impregnadas de política racial y racial. escribi sobre voz Brooke Erin Duffy, del Departamento de Estudios de Género de la Universidad de Cornell. Como ha argumentado la investigadora Lisa Nakamura, Figuras públicas consideradas “racialmente ambiguas” (La Markle birracial) Motivan a los operativos de internet en busca de la “verdad” sobre su identidad. Pero también comentaristas negros como Alicia Montgomery pizarra Definen como inquietante y perturbadora la sorpresa de la duquesa al descubrir la existencia de un racismo institucionalizado en la Casa Real británica (de la serie: ¿Dónde están las noticias?). Un poco como una actriz traje una mujer adulta que vive en el mundo moderno, Afirmó que no conocía completamente a Harry cuando lo conoció.. Es cierto que los cuentos de hadas prescriben la suspensión de la incredulidad, pero en pocas palabras. En algún lugar entre la quinta y la sexta hora de la serie. harry y megan lo que sugiere que no hay nadie enamorado, más atento a las cuestiones sociales, más triste, Mi simpatía natural es por la pareja, escribió Joanna Weiss. En un controvertido artículo sobre Político Empezó a irritarse y se dio cuenta de que su ego tenía sus límites..

El príncipe y su esposa están desnudos.

Diana usó a los medios que eran su aliados hasta que la devoraron. Parece que la prensa está cansada de Meghan incluso en América. Las encuestas muestran que la popularidad de Dukes está en caída libre: ¿Qué van a hacer los Sussex ahora que Spotify canceló su contrato multimillonario porque la realeza no alcanzó la productividad y un ejecutivo de la compañía de transmisión los llamó malditos estafadores? ¿Ahora que no hay idea de cómo honran su acuerdo de $ 100 millones con Netflix y con el que muchas marcas no quieren asociarse? ¿Qué harán, pero sobre todo: a quién culparán? Antes de que pudieran señalar con el dedo a los villanos de la familia real, ¿pero ahora? Ahora, según sus detractores, se exponen a la falta de talento real. Maureen Dowd escribió en su artículo: Los New York Times . Al observar cómo los duques en el momento de su “separación” de Londres ordenaron la marca registrada de cientos de artículos, desde calcetines hasta camisas con capucha, con el escudo real de Sussex, la brillante pluma de Dowd hundió el golpe: (Todo esto) Wallis Simpson hace que el exilio en las Bahamas, dedicado a combinar el color de las paredes con su polvo facial, parezca una experiencia monástica.