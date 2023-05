“Mi mamá ya no es suya. ¿Una herencia? Algunas compras me volvieron paranoico”.

a Andrea Milko Scovic65 años, hijo Gina Lollobrigida Y su esposo Milko ScovitchSin embargo, la dramática conclusión de su relación con su madre no es simplemente una cuestión de orígenes. También están las palabras no dichas y las relaciones que se han dañado en los últimos años, las cosas, no preciosas pero emocionalmente importantes, que evocan recuerdos y momentos importantes de la vida familiar, que han desaparecido. Pero también está la cuestión económica. Scovitch, un civil en los juicios de la actriz ‘manitas’ acusada, Andrés PiazzolaPara defraudar al incompetente y el blanqueo de capitales, con la pérdida de 9 millones de bienes, ahora se encuentra compartiendo la herencia con el hombre que vivió cerca de ella los últimos años de la vida de la actriz. Por su parte, Piazzolla siempre afirmó haber actuado en el mejor interés de Lollobrigida y siempre respetó sus deseos.

Gina Lollobrigida, amarilla en la herencia: 9 millones de desaparecidos. Las ganancias de las ventas de casas y joyas desaparecieron

Quedaban pocas de las posesiones de su madre. Usted es parte civil en los juicios derivados de su denuncia. ¿Cuándo sospechó que algo había cambiado y que ese hombre estaba influyendo en su madre?

“El primer departamento de apoyo se solicitó en 2013. Me di cuenta que había gastos que ella no había hecho antes. Sus amigos me advirtieron que ya no era ella misma, que tenía comportamientos extraños, que les parecía que alguien la controlaba, que no podía decir lo que pensaba. Entonces a mi hijo ya mí se nos negó el acceso a la casa de mi madre. Me vi obligado por estos hechos a tratar de protegerla legalmente”.

¿Cuál era su relación con su madre?

“Teníamos una buena relación. A diferencia de otros, yo le decía lo que pensaba, a veces no le caía bien, pero al final era algo que ella apreciaba. Teníamos intereses comunes, especialmente la fotografía. tanto”.

¿Hay algo que desearía poder decirle que no pudo decirle antes de que muriera?

“Antes de eso perdí a mi padre, todos los días pasaba algo por mi mente que me gustaría decirle. Es lo mismo con mi madre, siempre hay algo que le gustaría poder decir, escuchar lo que tiene que decir. Una vida nunca es suficiente”.

¿Cuál era su relación con Piazzolla antes de que comenzara a sospechar que él estaba tratando de influir en ella y apoderarse de la gran propiedad de su madre?

“Él no tenía ningún título profesional, era asistente. Le echaba una mano sobre todo con la logística de las exposiciones de fotografía. Ella lo llevó a su casa un par de veces. Luego empezó a hacerse pasar por amigo de mi hijo, haciéndole bromas con preguntas sobre mí y su madre. En ese momento comencé a sospechar que tenía malas intenciones “.

Hay algo en su madre que además del valor económico tiene valor sentimental y le gustaría estar con él

“Sus viejas cámaras, no las encontré la última vez que vine a casa por stock. Mi madre me transmitió la pasión por la fotografía”.

¿Cuál es la película favorita de tu madre?

Pane Amore e Fantasia, Trapezio, Notre Dame, Beat the Devil y muchos más. No hay uno en particular, me encantan todos estos personajes que ha creado”.

¿Qué significa y qué significa ser hijo de un gran cantante?

“Siempre estás en el punto de mira, te reconocen por la calle, los paparazzi detrás de ti. Si trabajas en el mundo del espectáculo, también puede ser una ventaja. Pero si llevas una vida normal, es posible que también te escuches decir en un entrevista de trabajo: “¿Por qué viniste aquí?” ? No necesito trabajar”.

