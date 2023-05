Fabio Canino habla sobre el futuro de Rai, entre Selvaggia y el gobierno de Meloni

fabio canino Habla 360 grados entre el presente y el futuro, entre la vida profesional personal e impersonal, entre la televisión y la política. durante una entrevista con ArrendajoCon motivo de su participación en la 38ª sesión de Festival de Cine de los Enamorados Turín, el festival italiano más antiguo dedicado a temas LGBTQI+ (dirigido por Vladimir Luxuria y fundado por Giovanni Minerba y Ottavio Ma), locutor de radio y juez en Bailando con las estrellas También habló sobre su futuro en televisión y sus temores ante la “nueva opinión” que se está gestando con el futuro actual curso político. Tampoco faltaron fósiles A un colega (o tal vez a un antiguo colega) Lucarelli salvaje.





Fabio Canino está listo para eso Atrás a Bailando con las estrellas: Los jueces del programa están prácticamente seguros de la afirmación de Milli Carlucci, quien ya fue saludada en la web con un video completo agitación Para la nueva temporada: “Finalmente comenzando de nuevo, no podía esperar”.

a Confirma Cosa que, sin embargo, Canino no daba por sentada, sino todo lo contrario. un juez bailar Se ha dicho ansiedad entrar gobierno meloni En la alta dirección de Rai ya se ve: “Ya le han puesto las manos encima a Rai, basta con ver los programas al aire”. Así que Fabio Canino tenía algo de miedo excluir Gradualmente de los programas Rai por Un nuevo ciclo político De State TV: “Son tan inteligentes, no es que te muevan de una manera que te haga temblar. Es algo lento, trabajan junto a ti”.

a elogiarPor último, está destinado específicamente a Bailando con las estrellas Sobre el tema de la inclusión:bailar Siempre ha sido un programa completo. Tuvimos nuestra primera concursante transgénero, Leah T. Teníamos personalidades diferentes, diversas, diversas y siempre se presentaban con mucha frialdad, sin querer cavar en la oscuridad. Millie y todos los autores siempre han tenido razón y razón. Es muy importante que todos estén representados en el programa principal de los sábados por la noche de Rai1″.





Si el futuro de Fabio Canino a bailar Parece que ya está en la caja fuerte, y no se puede decir lo mismo de eso. Lucarelli salvajeque es el foco de mucha especulación después de los fuegos artificialesultima edicion, un veterano de enorme polémica. Canino declaró que notó un ambiente diferente en la última temporada del programa: “Si en las otras ediciones cada juez daba su voto y ahí terminaba, este año al final de cada juez estaba Selvaggia que daba el veredicto al compañero juez”. .” Sobre el Confirma De Selvaggia como juez, a su lado a la mesa del jurado, pero lo prefirió no te expreses: “¿Si volverá el año que viene? No tengo ni idea, te lo digo sinceramente. Tengo otras cosas en las que pensar”.