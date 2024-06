Elden Ring: El servidor está fuera de línea esta mañana debido a la llegada del parche previo al lanzamiento de Shadow of the Erdtree

Muchas características nuevas con la actualización y no solo para aquellos que juegan Shadow of the Erdtree

La actualización 1.12 de Elden Ring se reveló la semana pasada y traerá consigo muchas características nuevas interesantes para todos los jugadores, incluso aquellos que no comprarán la expansión Shadow of the Erdtree. Entre estos encontramos algunos Cambios aplicados al inventario., donde ahora se resaltarán claramente los nuevos elementos adquiridos recientemente. En este sentido, también se agregará una sección especial llamada “Objetos recientes”.

Las invocaciones se pueden mover dentro de New Game Plus, activarse o desactivarse dentro de una nueva opción de menú específica y también se agregarán 5 nuevos peinados Para tu Senzaluce. Estas deberían ser solo algunas de las nuevas características del parche, y todos los detalles se revelarán pronto a través de las notas oficiales.