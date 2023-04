Android, obtén estas 5 actualizaciones ahora No puedo imaginar lo que le está pasando al teléfono: es nuevo otra vez

Muy buenas y excelentes noticias para todos los usuarios de Android que podrán beneficiarse de cinco nuevas actualizaciones del sistema operativo.

A menudo nos encontramos hablando de ello Posibles errores y vulnerabilidades del sistema operativo de Google. Por supuesto, hay muchas críticas al respecto. Sin embargo, la mayoría de las veces, sucede que las actualizaciones que lo eliminan o las que traen herejía no tomado en consideración. Es algo similar a lo que sucede en la vida cotidiana.

Todos estamos listos para señalar con el dedo a alguien. error O que te involucras en comportamientos DañinoMientras que cuando se enfoca en comportamientos o eventos positivos, se vuelve hacia el otro lado. Esto es cuando eres demasiado autopercibido para no tenerlo. tratamiento de los demás, sean quienes sean. Así mismo en el presente caso.

eres bienvenido en actualizaciones Mientras no afecte a nuestro país seguridad Somos nosotros Privacidad. En definitiva, y lo más importante, son bienvenidos siempre y cuando no creen problemas de ningún tipo. Sí ellos instalanPuedes usar las funciones nuevas o las fijas Insectos Y ya no piensas en nada.

un poco como el pasado actualizaciones Cosa que muchos no toman en cuenta, pero te invitamos a instalar. Estos, de hecho, podrán garantizar que su teléfono inteligente Android volverá a ser nuevo. Estoy bien cinco Los veremos juntos en este artículo. Toma notas y corre a instalarlas.

Google va en serio: nuevas actualizaciones para tus dispositivos Android.

contenido del archivo actualizaciones En cuestión tiene como objetivo mejora allá Facilidad de uso y el frutas Para todo el mundo dispositivo sobre el que está instalado. Una de las primeras cosas que llama la atención es el hecho de que los dispositivos podrán entender qué aplicaciones son las más utilizadas por los usuarios. Este último, entonces, podrá crear y agregar accesos directos para compartir.

La tercera actualización es para aquellos que se aman a sí mismos. Privacidad. de hecho, Google Tome medidas para asegurarse de que solo se descarguen aplicaciones. tienda de juegos Se puede acceder a la información y datos recibidos en los dispositivos. La penúltima actualización esperada está relacionada con los gráficos. Los desarrolladores podrán insertar Mejoras gráficas aplicaciones sin afectarlo Velocidad de dispositivos

Finalmente, aquí hay un archivo. Quinto Y la última actualización. Los usuarios podrán Cambia el idioma aplicaciones de acuerdo a sus necesidades. Una ventaja para aquellos que estudien un idioma diferente al italiano o que sean solo bilingües. Lo que queremos decir es que estas actualizaciones están relacionadas con la versión. beta a androide 14 E inicialmente estará disponible solo para i píxel de google Empezando por los modelos 4A.