El telescopio de Webb acaba de empezar

Hasta ahora, el telescopio, repleto de cámaras, espectrómetros y otros instrumentos, ha superado las expectativas. (Su poder analítico es el doble de lo que se anuncia). El Dr. Rigby informa que el lanzamiento impecable del telescopio lo dejó con suficiente combustible de maniobra para mantenerlo funcionando durante 26 años o más.

“Esos son números felices”, dijo, mientras ella y sus colegas analizaban las estadísticas de rendimiento de sus máquinas. El Dr. Rigby advirtió que los instrumentos del telescopio aún se están calibrando, por lo que los números pueden cambiar todavía. Prepárese para recalcular sus resultados con solo presionar un botón, le dije a un grupo de astrónomos en el vestíbulo: “De lo contrario, odiarán su vida”.

Quizás la mayor sorpresa de Webb hasta el momento se relaciona con los eventos a principios del milenio del universo. Parece que las galaxias se estaban formando, generando y alimentando estrellas más rápido de lo que estiman los modelos cosmológicos probados en batalla.

“¿Cómo avanzan las galaxias tan rápido?” preguntó Adam Riess, premio Nobel de física y cosmólogo de la Universidad Johns Hopkins, quien estuvo presente hoy.

Explorar esa provincia, la “primavera cósmica”, como la llamó un astrónomo, es el objetivo de varias colaboraciones internacionales con acrónimos como JADES (Advanced Deep Extragalactic Survey), CEERS (Cosmic Evolution for Early Launch Science) y GLASS (Grism Lens). -Amplified Survey). from space) y PEARLS (Primary Extragalactic Regions for Reionization and Lensing Science).

La visión infrarroja de Webb es fundamental para estos esfuerzos. A medida que el universo se expande, las galaxias distantes y los cuerpos celestes se alejan de la Tierra tan rápidamente que su luz se estira y se transforma en longitudes de onda infrarrojas invisibles. Después de cierto punto, las galaxias más distantes retroceden tan rápidamente, su luz se extiende en longitud de onda, que no es visible ni siquiera para el telescopio Hubble.