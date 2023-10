El sitio que toma notas por ti: La solución que no conocías

Hay un sitio web que toma notas por usted. Si aún no lo sabes, aquí tienes una solución que te hará la vida más fácil.

¿Cuántas veces has tenido que participar en una clase online o en una llamada de negocios? ¿Y tener que tomar notas? Una situación bastante común, que puede resultar frustrante en algunos casos. Especialmente cuando no logras seguir bien el tema de la conversación, cuando no tienes oportunidad de concentrarte o cuando simplemente te faltan algunos puntos de encuentro para anotar.

Como suele suceder, ¡también en este caso hay solución! Proviene directamente de la tecnología o, mejor dicho, Por inteligencia artificial. De hecho, debes saber que existe un sitio web que es capaz de hacer esto. Toma notas para ti, completo con divisiones inteligentes en categorías y puntos. De este modo, podrá seguir activamente la llamada y al mismo tiempo recibir todo lo importante que se dice en un solo archivo. Y todo esto es gratis.

Sitio para tomar notas: qué es y cómo funciona

Una herramienta de uso común que te permitirá participar en cualquier llamada sin problemas de distracciones a la hora de tomar notas. Existe una web que es capaz de esto gracias a la inteligencia artificial Transcribe todos los discursos de apertura de forma rápida y sencilla. Sin que tengas que hacer nada, de hecho también hay algunas joyas adicionales que debes conocer.

Para poder utilizarlo inmediatamente, simplemente vaya a Google e Escriba la dirección de tldv.io. Una vez que se abre la ventana, continúa con la descarga y listo. Esta es una extensión válida. Tanto para Meet como para Zoom, Capacidad para funcionar automáticamente una vez completada la instalación. Puedes probarlo, quizás iniciando una llamada con un amigo o colega. Verás que una vez finalizada la llamada encontrarás un archivo completo de todo lo que os dijisteis. Complete con listas con viñetas de discursos clave.

Y eso no es todo porque, durante una llamada, puedes presionar un botón especial que te permite hacer esto. Graba determinadas situaciones en formato vídeo. Cuál crees que es importante y cuál quieres ver más tarde. También con el botón Compartir para poder enviar todo a compañeros u otros amigos. Herramienta increíble y completamente gratuita, ¡deberías probarla ahora!