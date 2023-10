PS Plus Extra y Premium, octubre de 2023: una filtración revela los principales juegos que llegarán este mes

Como siempre, recordad que se trata de una filtración y no de información oficial. Con Bilbil Sin embargo, se trata de un conocido filtrador que lleva años compartiendo información correcta sobre PS Plus y otros servicios. Por tanto, podemos suponer que en este caso también tiene razón. Sin embargo, la confirmación definitiva llegará el 11 de octubre de 2023 a las 17.30 horas, momento del anuncio de Sony.

El famoso filtrador Billbil-kun ha revelado cómo deberían ser los juegos PS Plus Extra y PS Plus Premium Octubre de 2023 para jugadores de PS4 y PlayStation 5. La lista incluye:

¿The Last of Us Part 2 y Hogwarts Legacy, así como los de PS Plus?

Una escena del escenario inicial de Hogwarts Legacy.

Como informamos anteriormente, circula un rumor, basado en una imagen que supuestamente proviene de PS Store, de que Hogwarts Legacy y The Last of Us Part 2 llegarán a PS Plus Extra y Premium.

Aunque Pilbil-kun menciona eso. The Last of Us Part II ya no formará parte de la línea de juegos PS Plus Extra y Premium en octubre de 2023. Sin embargo, no comparte reseñas sobre Hogwarts Legacy, lo que todavía parece una elección poco probable dado el enorme éxito del juego y el hecho de que se lanzó este año.