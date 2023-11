El rey Carlos III irrumpe en Londres: “Está explotando el dinero de los muertos”. La impactante investigación de The Guardian: aquí se explica cómo hacerlo

Ayer, el periódico inglés The Guardian acusó Rey Carlos III Tomar dinero de los muertos para reparar sus casas. Todo se debe a que el rey o la reina de Inglaterra, desde 1399, obtiene lo necesario para pagar sus gastos privados de las propiedades y rentas del ducado de Lancaster, una zona que abarca gran parte del noroeste de Inglaterra. Gran Bretaña Bretaña. Según una norma medieval que aún se aplica, los ingresos del rey también incluyen los bienes y bienes de quienes mueren en el ducado sin dejar herederos ni testamentos. Esta misteriosa costumbre se llama bona vacantia y la practican hoy en las repúblicas europeas los estados que se apoderan de los bienes vacantes sin posibilidad de discusión.

Gastos

El problema, como descubrió The Guardian, es que el dinero que Carlos toma de los muertos no se destina a obras de caridad como se hacía en los buenos tiempos del reinado de Isabel, sino que se utiliza principalmente para renovaciones de edificios propiedad del rey, lo que en algunos casos Los casos se alquilan y pueden generar ingresos.Top después de la renovación. Durante los últimos 10 años, Good Vacancy ha generado ingresos de más de £60 millones y está dirigida por Elizabeth hasta 2022 y el año pasado por su hijo Carlo. Según The Guardian, algunos conocedores admitieron que este dinero en el ducado se consideraba similar a “dinero gratis” o un “fondo para sobornos” utilizado “en secreto”.

A los administradores del ducado se les permitió renovar edificios con fondos fallecidos en virtud de un estatuto llamado “SA9”, introducido en 2020. Establece que el dinero debe usarse para el “bien público” para reparar, restaurar y preservar la propiedad. Del ducado clasificado como “bienes patrimoniales”. Pero el análisis de The Guardian sugiere que alrededor de la mitad de los activos inmobiliarios del ducado pueden caer dentro de las categorías de propiedades permitidas bajo SA9. Las propiedades en las que se podría utilizar el dinero incluyen casas adosadas, casas de vacaciones, casas de campo, edificios agrícolas, una antigua estación de servicio y graneros, incluido uno utilizado para facilitar la eclosión de faisanes y perdices de Yorkshire.

Sin embargo, el fallo interno subraya que el uso de los fondos no debe beneficiar al monarca: “El objetivo principal del gasto debe ser preservar y proteger el tejido de la monarquía y cualquier beneficio para el erario privado (los ingresos privados del monarca) es inconsistente con ese propósito”. El Palacio de Buckingham no hizo comentarios. Un portavoz del Ducado dijo que Carlos, tras la muerte de su madre, había aceptado continuar la política de utilizar fondos de “buenas vacantes” para “la restauración y reparación de edificios apropiados para el para proteger y preservar para las generaciones futuras.”

las normas

A muchos observadores les parece poco probable que Carlos III utilizara el dinero de los muertos para renovar sus casas y cobrar más alquiler. El ducado es administrado por un alto miembro del gobierno, designado por el Primer Ministro. Oliver Dowden, que también es Viceprimer Ministro, ocupa hoy su cargo y, si se infringen las normas, debería tomar nota. Asignó al rey unos ingresos de 26 millones de libras esterlinas procedentes del ducado para el año 2023, suficiente para cubrir sus propios gastos. Afortunadamente para él, ya no tendrá que pensar en los familiares de Harry, que han huido a América, ni en William, que como heredero al trono disfruta ahora de los ingresos del Ducado de Cornualles, donde también puede llevarse el dinero de la muerto. Hasta el reinado de Jorge III, el rey tenía que pagar todos los gastos de estado, incluidos los de guerra, con los ingresos del ducado de Lancaster y los estados de la Corona. Entonces se decidió (1760) que los ingresos de las propiedades reales irían al gobierno, que a cambio garantizaría a la Corona un “salario” anual. El sistema ha cambiado a lo largo de los años, pero sigue siendo esencialmente el mismo. Carlos acordó reducir la parte de los ingresos de la propiedad real que recibía del tesoro del 20 al 15% y pensó que estaba dando una buena señal. Pero ahora, con estas acusaciones, puede que no sea suficiente.

