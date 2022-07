El presidente de Túnez quiere más poderes

descargar reproductor

El presidente tunecino, Kais Saied, dio a conocer una nueva constitución propuesta esta semana que, de aprobarse, acercaría al país a una dictadura dirigida por el propio Saied. El texto de la constitución será votado el próximo 24 de julio y se espera que sea aprobado, también porque Saeed tomó el control de las autoridades electorales y no hay quórum mínimo para que se apruebe el borrador.

La constitución propuesta otorga enormes poderes al cargo de presidente y los reduce drásticamente a otras instituciones, como el gobierno, el parlamento y el poder judicial. realmente, Nota Algunos analistas argumentan que la nueva constitución propondrá un equilibrio de poder similar al que existía en Túnez antes de la Primavera Árabe de 2011, cuando las protestas llevaron a la renuncia del dictador Zine El Abidine Ben Ali, quien gobierna el país desde 1987.

Túnez fue el único país afectado por la Primavera Árabe que surgió de ese gran período de agitación y protestas con un sistema político democrático. En 2014, tras dos años de acalorado debate, las fuerzas políticas llegaron a un acuerdo para aprobar una nueva constitución, que reducía los poderes del presidente (que era Ben Ali) y los aumentaba al parlamento y al poder judicial. La constitución de 2014 también garantiza los derechos de expresión, manifestación y otros.

Pero la política tunecina fue casi inmediatamente muy caótica. A fines de 2019, Saeed, un jurista y profesor universitario muy conservador, ganó las elecciones prometiendo erradicar la corrupción y devolverle la serenidad al país, y llevar a cabo las reformas necesarias para reactivar la economía.

Pero a partir de ese momento, Said comenzó a eliminar de manera gradual y continua las libertades obtenidas tras la Primavera Árabe. El año pasado, Said destituyó al primer ministro, suspendió el parlamento y envió al ejército a fortalecer edificios gubernamentales clave en la capital, Túnez, e impuso un toque de queda en la ciudad. Comenzaron grandes protestasEso fue suprimido sin embargo.

En los meses siguientes, y de nuevo recientemente, Said limitó la independencia del poder judicial, Disolución del Consejo Judicial Supremo. Varios meses después de que el primer ministro fuera despedido el año pasado, Saeed finalmente ha sido nominado Naglaa Bouden Ramadán, la primera mujer en ocupar este cargo, pero de hecho siguió gobernando sola por decreto. En los últimos meses ha encarcelado a varios opositores políticos y destituido a decenas de jueces que lo critican.

La propuesta de la nueva constitución fue redactada por un grupo de expertos designados personalmente por Saeed. Entre otras cosas, otorga al presidente el poder de nombrar al gobierno y proponer leyes. El presidente tiene el poder de firmar tratados internacionales, redactar leyes presupuestarias y nombrar o destituir ministros y puestos clave en el poder judicial. El presidente también puede disolver el parlamento, pero no existen mecanismos de rendición de cuentas para acusarlo. Podría permanecer en el cargo por dos períodos de cinco años, pero eso podría ser más largo si el país está en peligro inminente.

Cómo el no Said Ben Arabia, Director Regional para Oriente Medio, República Árabe de Egipto Comisión Internacional de Juristas, una organización no gubernamental, la constitución propuesta prevé un “presidente todopoderoso, un parlamento sin poderes y un poder judicial ineficaz”. Los principales partidos de oposición, incluidos los que ayudaron a redactar la constitución de 2014, han anunciado que boicotearán el referéndum y en las últimas semanas han convocado grandes protestas.

Se redactó la constitución tunecina. Como era de esperar, prevé un sistema presidencial desbocado, con un presidente omnipotente, un parlamento débil y un poder judicial sin dientes. https://t.co/PHAWgkCf7n – Dijo Benarbia (@Said_Benarbia_) 30 junio 2022

El autoritarismo creciente de Said ni siquiera ha ayudado con las reformas económicas: Túnez está en medio de una crisis muy grave, con el gobierno luchando para pagar los salarios públicos y huelgas de varias clases de trabajadores muy frecuentes. La guerra en Ucrania, que condujo a un fuerte aumento de los precios de los alimentos, empeoró aún más las cosas. Saeed está tratando de obtener un préstamo del Fondo Monetario Internacional, pero los recortes masivos en el bienestar que tendrá que hacer para obtener un préstamo lo están haciendo menos popular.