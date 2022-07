Ucrania, se están llevando a cabo negociaciones sobre la liberación de cereales. Turquía proporciona 20 barcos

(Teleborsa) – Turquía está lista para exportar granos que saldrán de los puertos ucranianos. los El presidente turco Recep Tayyip Erdogan – Según informó la Agencia Anadolu – dejó en claro que volverá a hablar sobre “exportar productos agrícolas” de Ucrania con su homólogo ruso. el presidente ruso vladimir putin El jefe del estado ucraniano Volodymyr Zelensky.

“Podemos exportar estos productos a los países que los necesiten, en nuestra zona Cerca de 20 barcos disponibles Y están listos para partir”. Erdogan Agregó que el papel de Turquía dependería de una respuesta positiva de Putin y Zelensky.

Aunque ellos Consultas en curso sobre la apertura de puertos ucranianos para la exportación de cereales, En particular con las Naciones Unidas y Turquía, – como se anunció anteriormente Jefe de Gabinete de Zelensky, Andrei Yermak – Aún no se ha fijado una fecha para la reunión “en Turquía o en cualquier otro lugar”. Por el momento -añadió Yermak- no hay acuerdos ni negociaciones respecto a una reunión entre Zelensky y Putin.

tiempo Kyiv acusó a Moscú de robar su grano. L ‘Embajador de Ucrania en Ankara Vasyl Bodnar Pida a las autoridades turcas que incauten barco ruso Zhibek Zholy, Llegó cerca de la costa turca en el Mar Negro desde el concurrido puerto de Berdyansk con un Cargado con 7.000 toneladas de grano. El cargamento de 140 metros aterrizó anclado a un kilómetro del puerto de Karasu, al este de la desembocadura del Bósforo. “Estoy convencido de que se tomarán medidas que evitarán los intentos de violar la soberanía de Ucrania”, dijo Bodnar.