Silenció a los líderes militares, como Hitler y Stalin. ¿Amenaza nuclear? es palpable

posición en el frente ucranio Es más complicado con el anuncio de la movilización de reservistas antes ponlo adentropotencial amenaza nuclear Referéndum de anexar los territorios en disputa. El general Antonio Lee Jobeque participaron en las misiones Naciones Unidas En Siria e Israel y bajo los auspicios de Chico En Bosnia, Kosovo y Afganistán también fue Director de Operaciones del Estado Mayor Internacional de la OTAN en Bruselas, evaluando la situación.

General, ¿por qué Putin anunció la movilización de 300.000 soldados de reserva? ¿Está involucrado en una guerra que no puede ganar?

Diría que la movilización de los reservistas es importante, pero no es lo más importante del discurso de ayer de Putin. Más importante aún, declaró a su pueblo ruso que este ya no era un conflicto entre Ucrania y Rusia, sino un conflicto entre los dos países. Rusia Y todo el mundo que llamamos “occidental”, es decir, los EE.UU., la OTAN y la Unión Europea.

Rusia, miles huyen a Finlandia y Turquía: redes sociales están ‘limpias’ para pasar controles

La movilización de 300.000 reservistas es el resultado directo de este cambio de perspectiva. Además, si el conflicto continúa, y creo que continuará, Estos 300.000 solo serán el primer paso. Y también porque la movilización, aunque hay reservistas que dejaron el servicio hace unos años, no es fácil, a no ser que siempre exista una organización ad hoc con retiradas periódicas, medios, equipos y materiales almacenados, etc. Sus miembros se reúnen periódicamente para formarse y este no es el caso de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.

Armas nucleares, Putin tiene el mayor arsenal de armas del mundo. China e India también exigen un alto el fuego en Ucrania

En el caso ruso, que sepamos, los soldados tendrán que volver a los centros de reclutamiento y entrenamiento (algunos no se presentarán, otros se enfermarán, etc.), las unidades serán reequipadas y las unidades deberán ser Listo para la acción. Casi reconstruida desde cero. Es una actividad que lleva tiempo si se quiere que los ministerios tengan capacidades operativas y no el tipo de “Ejército Branklion” que Moscú no puede permitirse.

Este es un procedimiento doloroso que dice al menos dos cosas. En primer lugar, el Kremlin ahora cree que la planificación inicial de la operación especial no tuvo suficientemente en cuenta el tamaño y el tipo de fuerzas necesarias para lograr los objetivos en el momento deseado por el liderazgo político de Moscú. No sabemos a quién culpar: si fueron los militares los que subestimaron la necesidad o no destacaron las dificultades para complacer al Kremlin, o si el líder político, como ha sucedido muchas veces en la historia, silenció a los militares, convencido de que solo él era el “gran estratega”. Mussolini, Hitler y Stalin nos dieron más de un ejemplo de esto durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ya sea que la subestimación sea culpa de los militares o del establecimiento político y de inteligencia, está claro que es hora de que Moscú haga acusaciones.

Putin y la embajada rusa compartieron fotos del zar con políticos italianos en Facebook: ‘Hay mucho que recordar’

Pero además, ahora es necesario hacer pesar la guerra sobre los ciudadanos “rusos”, sobre lo que el Kremlin siempre ha dudado. Desde este punto de vista, el discurso de Putin necesitaba visualizar el peligro de la rebelión de todo Occidente contra Rusia e invocar el orgullo de la Gran Guerra Patriótica. De hecho, Moscú utilizó inicialmente las fuerzas regulares rusas en un grado reducido, entre otras cosas, a menudo enviando unidades con servicio militar obligatorio en la Rusia asiática. Por lo tanto, el Kremlin combinó unidades regulares con milicias irregulares como la chechena “Wagner” y la siria específicamente para evitar cargar también a los ciudadanos rusos debido a la necesidad de preservar su interés. Una elección que supongo que se impuso a nivel político porque, desde el punto de vista militar, no tiene sentido. De hecho, implica dificultades de coordinación y fragmentación en la línea de mando porque estas milicias no reconocen la autoridad de las cadenas de mando normales sino sólo el carisma individual de sus líderes y sus métodos y tácticas de reclutamiento irreconciliables. Sobre todo, sabemos que estas milicias no respetan el derecho de los conflictos armados y cometen crímenes y atrocidades como hemos visto.

Los hombres huyen de Rusia por temor a verse obligados a luchar y organizar protestas en las calles. ¿Podría la movilización convertirse en un paso en falso para Putin?

Yo diría que es demasiado pronto para sacar conclusiones de la primera información apresurada que recibimos. Está claro que incluso si 10 personas quedan varadas en el aeropuerto por intentar escapar del llamado a las armas, la noticia atraerá mucha atención en la prensa internacional. Además, mientras tanto, cientos o miles, si no quieren, pueden acudir a la llamada y no ser noticia. En cuanto a las manifestaciones callejeras, sabemos lo que está pasando en las grandes ciudades de la Rusia europea donde solo nuestros periodistas y diplomáticos pueden informarnos, pero no tenemos idea de lo que está pasando en las zonas rurales y en las ciudades más pequeñas que están menos abiertas a la cultura occidental. . Dicho esto, la movilización en sí misma con sus repercusiones no solo en los individuos sino también en sus familias y el mundo del trabajo, del que se arrojan recuerdos, ciertamente no ayuda a la credibilidad del Kremlin.

Además, no podemos ignorar que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia han generado en muchos segmentos de la población la creencia de que “Occidente está enojado con nosotros los rusos”. Una creencia que puede haber estado arraigada en el discurso de Putin ayer. La falta de una prensa rusa libre a este respecto no ayuda.

En cuanto a los riesgos para la popularidad de Putin, no sería demasiado optimista. Se culpará a la burocracia militar, el zar dejará caer dos cabezas y la gente le creerá. Durante los primeros tres años de la Segunda Guerra Mundial en Italia, ¿cuántos italianos criaron a Mussolini culpando a quienes lo rodeaban por las desastrosas campañas militares?

¿Son realistas y factibles las amenazas nucleares de Putin?

Es factible, por supuesto. Rusia tiene un arsenal diverso no solo nuclear, sino también químico y biológico. Además, Estados Unidos también lo tiene. Tenerlos no significa necesariamente querer usarlos. Depende mucho del margen de maniobra que se dé a Rusia y al régimen ruso en caso de derrota militar.

Personalmente, no creo que se trate de usar armas nucleares, pero salirse con la suya arrinconando a un régimen autoritario nunca es una buena elección. Hitler se suicidó en el búnker, pero si tuviera el arma atómica disponible, ¿creemos que no la habría usado? Es el espíritu de “Sansón murió con todos los filisteos”. Es bastante natural y comprensible que Ucrania, en su territorio y entre sus pueblos hay una guerra civil terrible y sangrienta además de una guerra convencional, no está dispuesta a hacer concesiones.

Menos comprensible es la posición de línea dura de la Unión Europea y los Estados Unidos.

¿Cree que se llevarán a cabo referéndums para anexar Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporizhia? Dado el resultado esperado, ¿qué seguirá?

Creo que se llevarán a cabo referéndums para anexar Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporizhia, y el resultado será incluir a Rusia. Olvídese de la regularidad y la participación que sin duda sería cuestionable.

Declararlo en un momento dado ciertamente no era un signo de fortaleza y seguridad, sino, por el contrario, una admisión de debilidad e inseguridad.

Además, en mi opinión, el objetivo de Putin es doble. Por un lado, decirle a Occidente “No me importa si admite o no la validez de los referéndums, para nosotros estas tierras ahora son tierras rusas y usaremos cualquier medio para defenderlas”. Además, cualquier ataque a este “nuevo” territorio ruso (en parte bajo control militar ucraniano) se consideraría un ataque a la patria de Rusia, y esto también justificaría las represalias fuera de Ucrania, lo que sugiere que tales represalias podrían limitar el ataque en un país de la UE. o nosotros. Por otro lado, fortalecer el frente interno en memoria de la Gran Guerra Patria. Sus constantes referencias a los nazis ucranianos también caen en esta perspectiva de llamar a todos a defender lo que en unos días puede ser para Moscú Rusia en todos los aspectos.

Sin embargo, recordemos que, aparte del entusiasmo fácil que hemos presenciado en los últimos días, no se ha presentado ningún proceso de paz serio. Hoy lo es menos porque no encaja ninguno de los tres grandes actores.

Ucrania, que siempre ha tenido la “certeza” de convertir partidos, aún no se ha pactado, lo que pudo lograr gracias a la ayuda que recibió principalmente de Estados Unidos y Reino Unido. Otros son ofertas marginales de apoyo.

No sería aceptable para Rusia en esta situación temporal de aparente inferioridad militar a menos que hubiera un “cambio de régimen” en Moscú, pero el momento me parece prematuro. Además, solo Moscú ahora depende más del factor humano.

A Estados Unidos no le interesa que el estancamiento del conflicto ruso-ucraniano restrinja las ambiciones geopolíticas del Kremlin.