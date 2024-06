El nuevo Fort Energy de Investing.com se acerca a la producción de GNL en México

Nueva York – New Fortress Energy Inc. (NASDAQ: NFE), una empresa global de infraestructura energética, anunció el inminente inicio de las operaciones de licuefacción en su primera unidad rápida de GNL en Altamira, México. La compañía ha completado todos los trabajos y actividades de precomisionamiento necesarios para poder producir gas natural licuado (GNL) dentro de los próximos 10 días, con expectativa de entrega de carga a partir de julio.

La actualización se produce mientras la compañía avanza hacia su objetivo de ayudar al mundo en la transición hacia fuentes de energía más confiables y limpias. New Fortress Energy se especializa en poseer infraestructura de gas natural y GNL, junto con embarcaciones y activos logísticos, brindando soluciones energéticas llave en mano a los mercados globales.

Los esfuerzos de la compañía son parte de una estrategia más amplia para mejorar la seguridad energética, estimular el crecimiento económico y mejorar la protección ambiental. Las operaciones de New Fortress Energy tienen como objetivo transformar industrias y comunidades locales en todo el mundo, particularmente en áreas afectadas por la pobreza energética.

Si bien expresa confianza en el momento de las primeras entregas de carga y GNL, New Fortress Energy reconoce la naturaleza prospectiva de estas declaraciones. Como ocurre con cualquier proyecto de esta escala, existen riesgos e incertidumbres inherentes que pueden afectar el momento y el éxito del proyecto.

El comunicado de prensa de la compañía contiene lenguaje de advertencia sobre estas declaraciones prospectivas, que están sujetas a riesgos de que los resultados reales puedan diferir materialmente. Dichos riesgos incluyen, entre otros, posibles retrasos en los tiempos de fabricación y entrega del inventario y el desempeño de contratistas y proveedores externos.

Los inversores y observadores de la industria seguirán de cerca el progreso de New Fortress Energy a medida que se acerque a sus hitos declarados. Los esfuerzos de la compañía en México son un paso importante en la expansión de su huella global en el sector energético.

Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de New Fortress Energy Inc.

En otras noticias recientes, New Fortress Energy Inc. ( NFE ) cumplió con las expectativas del mercado con un EBITDA de 340 millones de dólares en el primer trimestre de 2024. La compañía destacó expansiones estratégicas en Puerto Rico y Brasil, que podrían fortalecer su posición en el sector energético. Mientras tanto, María Elvira Salazar, representante del Distrito 27 del Congreso de Florida, anunció que su New Fortress Energy Inc. Acciones ordinarias Clase A recientemente vendidas.

Además, CapitalOne ajustó su perspectiva sobre New Fortress Energy y redujo su precio objetivo de la acción a 32 dólares desde 34 dólares. Esta revisión es el resultado de la actualización de las proyecciones basadas en comunicaciones recientes de la empresa y el perfeccionamiento de los supuestos relacionados con el calendario y la financiación del proyecto. Un analista de CapitalOne señaló que se espera una disminución significativa del EBITDA en el segundo trimestre, pero un aumento significativo en la segunda mitad del año.

Estos son los últimos desarrollos en la industria energética que involucran a New Fortress Energy y DD Midstream. Las transacciones y proyecciones financieras proporcionan información sobre la situación actual y los posibles resultados futuros de las empresas. Como siempre, estas actualizaciones se basan en información objetiva y no representan ningún tipo de especulación u opinión.

Perspectivas de InvestingPro

Nueva Fortaleza Energy Inc. (NASDAQ: NFE) mientras se prepara para comenzar las operaciones de licuefacción en su unidad Fast LNG en México, los inversionistas siguen de cerca la salud financiera de la compañía y el desempeño del mercado. Con una capitalización de mercado de 4.350 millones de dólares y una relación P/E de 9,61, considerando los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, esto cae a 8,26.

Los analistas han reducido sus expectativas de ganancias para el próximo período, reflejando el reciente desempeño de las acciones de la compañía. La acción ha caído un 42,64% en los últimos seis meses y actualmente cotiza en su nivel más bajo en 52 semanas, lo que indica posibles preocupaciones entre los inversores. Esto se ve aún más subrayado por el RSI, que sugiere que la acción se encuentra en territorio de sobreventa, lo que atrae a inversores que buscan posibles gangas.

A pesar de estos desafíos, cabe destacar que los analistas esperan que la empresa sea rentable este año y que lo ha sido durante los últimos doce meses. Para el primer trimestre de 2024, el crecimiento de los ingresos de los últimos doce meses de la compañía fue del 3,54% y una fuerte tasa de crecimiento trimestral del 18,54%, lo que indica una desaceleración marginal en sus operaciones.

Para aquellos que quieran un análisis más profundo, hay algunos más. Consultoría InvestingPro Esto le ayudará a tomar una decisión de inversión más informada. Obtenga más consejos sobre el gasto de efectivo de la empresa y las obligaciones a corto plazo visitando InvertirPro. Además, utiliza el código de cupón. PRONOTICIAS24 Desbloquee más información para obtener un 10 % de descuento adicional en suscripciones anuales o de dos años para Pro y Pro+.

Este artículo fue creado y traducido con el apoyo de inteligencia artificial y revisado por un editor. Para obtener más información, consulte nuestros T&C.