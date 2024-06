El juego gratuito del 4 de julio de Epic Games Store es uno de los títulos de lanzamiento de la serie Xbox.

como todos los jueves Epic Games Store ha revelado qué juego será gratuito la próxima semana o jueves, 4 de julio de 2024 , a partir de las 17.00 horas (en Italia). está a punto de El halcón de Thomas Sala uno de los juegos de lanzamiento de la serie Xbox para aquellos que aún no lo han jugado, quizás a través de Xbox Game Pass, es definitivamente un buen regalo.

Descubramos el Halcón

Halcón Cuenta la historia de Grande Orsi., un mundo compuesto principalmente de agua. La gente que vive allí prácticamente ha construido sus casas sobre los afloramientos rocosos. Entre los distintos edificios también hay plataformas de aterrizaje para halconeros, es decir, guerreros que montan halcones gigantes en el cielo. Su función les exige defender las ciudades de los ataques de piratas y criaturas que habitan este extraño mundo, pero también actuar como mensajeros entre diferentes ciudades.

En definitiva, el jugador tiene la tarea de guiar a diferentes cetreros, desplazándose de una parte del planeta a otra, realizando diferentes tareas y Exponiendo las conspiraciones de las fuerzas políticas Que anhelan el poder absoluto.

Mientras esperas que llegue The Falconeer, ¿qué tal si descargas el juego gratuito de esta semana desde Epic Games Store? Definitivamente no te arrepentirás, porque no tendrás que pagar nada por ello.