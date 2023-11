El gol de Lautaro de penalti – Corriere.it

a Paolo Tomaselli, enviado al Salzburgo, Red Sport

Con una victoria sobre el Salzburgo, el Inter se clasificará para los octavos de final de la Liga de Campeones a falta de dos jornadas. Simone Inzaghi elige girar

Mano de Bidstrup sobre disparo de Barella, el árbitro no tiene dudas y pita penal. Lautaro aparece inmediatamente

Asllani lo intenta desde lejos, y Schlager interviene (no muy bien) dos hechizos y lo hace suyo.

Sobre el desarrollo del córner de Lautaro, con el balón llegando al segundo palo: Thuram no llega

Respecto a la evolución del córner, Schlager no puede despejarlo lo mejor que puede, pero uno de sus compañeros se encarga de despejar el balón.

El Inter sigue en peligro, ya que no empezó bien el partido. Bastoni perdió un mal balón y, afortunadamente para los nerazzurri, el pase a Simic fue impreciso, de lo contrario, este último se habría encontrado en una posición adecuada para terminar el partido a portería.

19.57 h – Formación oficial del Inter de Salzburgo

En particular, no hay sorpresas para el Inter en cuanto a las posibles opciones de Inzaghi en vísperas del partido. La primera aparición de Pesek en la liga de Campeones, su primera titularidad. Dumfries no puede venir, Darmian está aquí. Sesión de descanso para Demarco, Barella y Lautaro. Al frente con Thuram Sánchez