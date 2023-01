La situación: mercado de fichajes del Torino, acuerdo con Halin detenido

Las negociaciones entre Turín e Issac Hen se detienen por un momento: el jugador no está convencido

Turenne-Hen, El estancamiento de la negociación: la situación

Los agentes del defensa de Giallobl, junto al presidente del club Veneto y dos directivos, se han reunido en los últimos días con la dirección de Granata, sin llegar a un acuerdo final: según informa gianlucadimarzio.com, el sueco no estará satisfecho con su aterrizaje en un granada y no querrá comprometerse definitivamente en el momento de principios de enero. Efectivamente, la oferta del Torino no parecía haber convencido al jugador para fichar por Ivan Juric. Por tanto, los próximos días pueden deparar otras novedades al respecto.