El exembajador de México Andrés Romer, condenado por 61 personas por violación y abusos, ha sido detenido en Israel.

Ex embajador en México Andrés RomerEstuvo detenido y acusado de violación y abuso sexual en su país desde hace algún tiempo Jerusalén y será entregado México. El presidente de México dio esta información Andrés Manuel López Obrador, pidió la cooperación del Estado judío para repatriar al escritor y comunicador científico. Ofrecido por México a partir de 2021 Cinco peticiones Métodos de entrega sin resultados. Fueron arrestados por la policía israelí esta mañana. lunes 2 de octubre. Los fiscales mexicanos han pedido que el ex embajador permanezca en prisión en espera del proceso de extradición.

Se desempeñó como embajador en Roma.UNESCO hacer París En 2016. Se le acusa de violar a una decena de mujeres en México. En 2021 Más de 12 chicas Condenaron al ex diplomático en las redes sociales, acusándolo de atraer víctimas a su villa. Ciudad de México Una promesa de trabajo o amenaza de despido y luego pedir un traslado. Asistencia y abuso sexual Quien no está de acuerdo. Se sumó a una ola de denuncias que comenzó hace dos años.Organización de Periodistas Unidos MexicanosTotal 61 denuncias y testimonio contra el ex embajador. Romer, un ciudadano mexicano de ascendencia judía, huyó tras un escándalo mediático que llegó con denuncias. Israel. En tierra Santa Una calle recibió su nombre y luego fue eliminada.