El ex embajador italiano en Bélgica revela quién está detrás de los artículos pro-rusos: “Yo soy Hipatia” – Corriere.it

he escrito Muchos artículos bajo el seudónimo Hypatiaa”.

Salida literaria y política de elena basileexembajador de Italia en Bélgica, se jubiló el 1 de junio, que fue el miércoles 5 de julio hecho cotidiano Firmó el artículo con su nombre real. «La posición de Kiev pone en peligro a todos los ucranianos» En el que cuestionó las declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Kuleba A. Ocho y media En la A7 argumentando que «No hay amenaza para Europa Y no habría invasión si su gobierno defendiera un camino para su pueblo que pudiera negociarse fácilmente con Rusia y Estados Unidos. Y que «con estadistas preocupados por su pueblo, Ucrania no será un país en bancarrota, mantenido vivo artificialmente por Occidente, arruinado, matando a 250.000 muy jóvenes (aproximadamente) y a punto de cometer otra masacre. Según la voluntad de la OTAN».

“El exembajador de Italia en Suecia y Bélgica nos explica Mano de obra perfecta para los servicios rusos en nuestros diplomáticos en el extranjero.» comenta en Twitter Marco Tradash, exdiputado Quién está interesado en la revista de prensa de Radio Radicale «Stampa e System».

De ahí la revelación de Elena Basile: “Escribí mucho en Fatto Quotidiano, Taradash debe leerlo y tendrá un nuevo ataque de bilis”.

En el diario dirigido por Marco Travaglio, Firmado Hypatia Basilentre otros: «22 preguntas sobre la masacre», Â «Ucrania: Sin «Resistencia»», «Ucranianos enviados a morir» y “Los diplomáticos necesitan hablar”.

El punto hecho en algunos de los comentarios es válido. Rol institucional cubierto.

Diplomatica, Ministro Plenipotenciario, exembajador en Suecia y Bélgica, admitió que escribió artículos sobre desinformación y propaganda prorrusa bajo un seudónimo. La firma de Hipatia. ¿Está todo bien en Farnesina? comentó David Caretta, antiguo corresponsal de Radio Radical en Bruselas.

El exembajador refuta las acusaciones: ‘Porque mencioné al gobierno ucraniano. Estamos bajo control extranjero. Me dirigieron a los perros de carga, me lincharon, tratando (en vano) de silenciarme. ¿Existen contactos entre los fanáticos neoliberales y los servicios ucranianos?

Marco Travaglio sonríe ante las acusaciones de publicidad:: “Me parece prestigioso que escribiera artículos de este calibre explicando lo que piensan todos los ex embajadores, generales y militares. Y si algunos psicópatas creen que todos están a sueldo de Putin, no sé qué decir”. , 250 mil jóvenes fueron asesinados, lo que algunos dicen ¿Es una noticia falsa difundida por los rusos? • Desde que estalló la guerra, no se ha dado un número fijo de muertos ucranianos. No conozco a los rusos. Y no acuso a otros. de tomar dinero de la Embajada de los EE. UU. Solo expongo los hechos. Estoy esperando a que alguien me demuestre lo contrario. En cambio, las acusaciones más calumniosas de proputinismo provienen de los “garantes”. Por lo tanto, pregunto: Mark Milley, el comandante del ejército de los EE. UU., cuando dijo, y agregó con pesar, que Ucrania no podría volver a ocupar los territorios perdidos y que el conflicto solo podría terminar con negociaciones, ¿habló con Putin? ¿Y el Papa cuando habló de “la OTAN ladrando a las puertas de Rusia”? A “.

Farnesina informó, en una nota, que “el Dr. Basile ya no es empleado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, y no tiene ningún rol dentro del departamento” y que “las manifestaciones públicas del Dr. Basile ya no reflejan de ninguna manera del cargo del gobierno o del Ministerio de Relaciones Exteriores, y por lo tanto se expresan a título personal. “puro”.