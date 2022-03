En el video, Zelensky menciona a Martin Luther King y recibe la promesa de Biden – Corriere.it

para Giuseppe Sarsina

“Tengo una necesidad, ya sabes qué sistemas de defensa necesitamos”. Y el presidente estadounidense promete misiles y 800 millones más

Washington – Volodymyr Zelensky Dijo la palabra “paz” varias veces. . pero fue discurso de guerra. El llamado no es de un jefe de Estado, sino de un líder de una “resistencia” que ya comenzó. Hoy, miércoles 16 de marzo, el presidente ucraniano dijo: cable por alrededor 15 minutos de Representantes y Senadores del Congreso de los Estados Unidos, reunidos para la ocasión no en la sala, sino en el auditorio del Centro de Visitantes.

llamado Zelensky Ataque japonés a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, lo que llevó a los Estados Unidos a intervenir en la Segunda Guerra Mundial. Luego lo recordó a la memoria El 11 de septiembre de 2001Los atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono. “estamos viendo algo similar Tu 11 de septiembre todas las noches, durante veinte días”. No hay parpadeo ni luz.

Con su camisa militar verde, Con la barba larga de un luchador en las trincheras Zelensky nunca mencionó la diplomacia, las negociaciones y las posibles conversaciones de paz. No aceptó el llamado de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para una posible salida. Al contrario: “La fuerza -como dijo- es el único camino para construir la paz”. Ni siquiera mencionó las decisiones difíciles que Ucrania podría verse obligada a tomar en los próximos días: abandonar la OTAN y adoptar el «modelo» neutralidad para siempre”, que se escribirá en la constitución.

No aquí, en la pantalla, un pedido de garantías políticas, para instar a Estados Unidos a presionar a China, para abrir otras áreas de negociación. Nada de esto. La explicación es cuestionable. Martin Luther King. Aunque no está claro hasta qué punto, dado que el gran líder de los derechos civiles y políticos afroamericanos abogó por la “no violencia”. Zelensky, con un instrumento retórico, modifica el legendario emblema “Tengo un sueño“Tengo un sueño” contengo una necesidad“Tengo una necesidad”. No tiene intención de rendirse y está convencido de que todo el país está detrás de él. Es posible derrotar a Putin, o al menos resistirlo: “Les agradezco todo lo que Estados Unidos ha hecho hasta ahora por Ucrania. Gracias al presidente Biden. Pero Estoy aquí para preguntarte más.. Luchamos para defender Nuestros valores son los mismos que los tuyos: democracia, libertad, derechos humanos.