para guido olimpio

Dijo que estaba en Ucrania pero en Grozny en su propio país. Garantías sobre los voluntarios sirios. En el reclutamiento participaron personas influyentes en Damasco.

opciones

De Chechenia pasamos a Sirios que serán empleados en gran número, con algunos cientos ya llegando a la frontera con el río Donbass. ¿hacer que? Aquí también tenemos opciones: a) Algunos han argumentado que no encajarían bien y que su participación sería contraproducente. b) Otros advierten: no están suficientemente preparados para enfrentarse a los ucranianos. c) Al final Moscú tendrá que utilizarlo porque no puede prescindir de él si quiere proteger gran parte del territorio. Muchos analistas esperan esto. Con la nota irónica: las posibles pérdidas tendrán poco efecto en la opinión pública rusa. Quienes tengan influencia en Damasco participarán en el proceso. Entre ellos se encuentran los líderes de la milicia Al-Bustan creada por Rami Makhlouf. Primo de Bashar al-Assad. Un multimillonario que perdió el favor a los ojos de la cabeza, mantuvo relaciones con los rusos. El estipendio que se ofrece a los voluntarios es de unos mil dólares mensuales por un mínimo de siete, que es una suma importante para alguien que vive en un país azotado. El otro recluta es Hussam Katerji, una figura activa en la región de Deir Ezzor. Pero necesitamos retroalimentación. Conflicto constante, la información puede ser una fuga.