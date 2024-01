El ex campeón alemán ganó el Mundial como futbolista y entrenador – Corriere.it

a Carlos Baroni

El legendario futbolista alemán falleció ayer, informó hoy la familia en un comunicado. Campeón del mundo como jugador en 1974 y como entrenador en 1990. Ganó dos Balones de Oro

Sus compañeros eran feos, sucios y malvados. Es simplemente malo. Lo que no habrías dicho cuando lo viste. Porque él también sabía sonreír. ¿O fue una sonrisa? Ciertamente lucía elegante y pulido. Incluso cuando arrojaron el zapato, el zapato goteaba en el barro. Lo llamaban zar y había en él una especie de arrogancia y desapego.. Después de todo, la empatía no es necesaria para las grandes personas. Este fue el caso de Franz Beckenbauer, que falleció a la edad de 78 años.

Los dioses del fútbol le han dado un golazo. Parecía deslizarse sobre la hierba y cada uno de sus gestos apestaba a olor. Tecnología refinada. Hijo de una Alemania que salió devastada de la guerra, encontró en el fútbol una posible herramienta de salvación. Un padre cartero, una madre ama de casa y un tío que juega bien al fútbol. Franz ya enseñaba fútbol en el Wembley Temple cuando tenía 20 años. La final mundial, que fue en 1966. Posible venganza incruenta por la guerra perdida. Contra los odiados ingleses. Hasta donde llega. Malo para los alemanes con un gol falso No hizo falta que el VAR lo anulara, bastaba con tener buena vista y la conciencia tranquila. Que el gobierno ruso no quiso utilizar. Es cierto que la reina Isabel estaba en las gradas, por lo que algunas cosas se pueden explicar. Desde entonces el mundo del fútbol ha cambiado. lo describió bien Gary Lineker cuando decía que el fútbol es ese juego en el que juegas once contra once y Alemania siempre gana.