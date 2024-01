Risa Roque: “El Inter Verona se equivocó” Fabbri Nasca, su carrera está en peligro

“ Sí, cometimos un error y no estamos satisfechos. es un momento complicado» . rendirse rucci No es incondicional, pero sí profundo y tangible y, por tanto, estimable. Y el Corriere dello Sport Hoy para informar sobre las palabras del coordinador de arbitraje después de lo ocurrido el sábado en el Inter Verona y más allá. Aquí la reconstrucción que hace el diario del tan comentado episodio y lo que ahora podría pasar con el árbitro y el VAR:

“Parece que se acabaron los días de las justificaciones y de intentar tapar el camino del error con otro patrón (muchas veces también erróneo). El del (poco recompensado) dúo Fabbri-Nasca, el golpe invisible de Bastoni a Duda antes del gol de Fratesi, fue quizás el más peligroso de la temporada, ya que no faltaron errores y pifias. Gran parte, como veremos, se debe a una falta de coherencia, tal vez dictada específicamente por la necesidad de reivindicar a ese árbitro (normalmente siempre el mismo) o a ese asistente (no ha estado nada mal desde el principio). últimas temporadas hasta la actualidad) y acaban legitimando Sobre omisiones. Es difícil entender qué ha tenido el único efecto de ampliar seriamente la zona gris. Advertencia: Tanto Nasca (no es nuevo en desastres como este) como Fabbri (ha perdido su inmunidad como jugador internacional y ha estado en la Copa Africana de Naciones durante más de 10 años, si no entre los 20 mejores jugadores… ) corren riesgos al regresar a casa. Al final de la temporada, es mucho más que una simple premisa.