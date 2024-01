“En el pasado soñaba con jugar en algunos equipos, y ahora que estoy en el Inter, eso ya no sucede. La convicción de quedarme…”

Portada del último número de Rivista Undici, Davide Fratesi Se dijo a sí mismo en una entrevista de 360 ​​grados, empezando por la elección de abrazar el proyecto con convicción. EnterrarEn los agitados días del mercado de fichajes de julio: “Pero ya lo había decidido, estaba tranquilo y seguro de mi elección – palabras del ex jugador del Sassuolo -. La forma de jugar del Inter fue un motivo importante en la decisión de venir aquí. Dos delanteros adelante, dos centrocampistas lanzándose hacia adentro. En los espacios, todo esto potencia mi papel”.

Fratesi luego habla de sí mismo y de su loco deseo de llegar a lo más alto: “Soy ambicioso y siempre trato de superarme, comparándome con personas más fuertes. La convicción de llegar al Inter y permanecer allí es tan grande que me impulsa a alcanzar el nivel de este equipo. Ciertamente, en estos primeros meses siento que he crecido. Jugar en San Siro te presiona y te hace responsable. Te hace ser más consciente de tus cualidades y del aporte que puedes hacer en el campo. Mi objetivo ahora es sumar algunos goles más y algunas asistencias más para poder decir que he alcanzado el 100 por ciento”.

Finalmente, una declaración de amor hacia los colores nerazzurri: “En el pasado había ciertos equipos en los que soñaba con jugar y ciertas ligas en las que quería competir… Antes de llegar al Inter estas ideas existían, pero ya no existen. “No esperaba sentirme tan cómodo aquí, dentro y fuera del campo”.

