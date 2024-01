Taremi al Inter, ya está: contacto oficial con el Porto. veces

“El Porto ha recibido comunicación oficial del Inter de que el club nerazzurri está 'negociando' con Mehdi Taremi. Es un trámite formal: un club que está a punto de fichar a un jugador libre lo hace cuando prácticamente todo está en su lugar y sólo hay un examen médico examen.” Visitas para firma del contrato. Ya está todo listo entre Inter y Taremi y sólo queda firmar un contrato de tres años. Las dos partes volverán a hablar tras el final de la aventura de Mehdi en la Copa Asiática (el miércoles jugará los octavos de final contra Siria), pero no habrá sorpresas. No en este momento. No después de los contactos con el Oporto (…)”.